ABD’DE SİVİL HAVACILIĞIN BAŞLAMASI

ABD yönetimi 1920’li yılların ikinci yarısından itibaren Federal Devlete ait havacılık faaliyetlerini durdurarak özel teşebbüsü desteklemiştir. Bu destekle, genellikle kiralama yoluyla özel işletmelerin havacılıkta gelişmesi sağlanmıştır. 1928’de Ticaret Bakanı ve aynı zamanda başkan adayı olan Herbert Hoover, günümüzde ABD’de çok iyi bilinen meşhur ‘her kapta bir tavuk” sözünü vermiştir. Yaklaşık bir yıl sonra Başkan Hoover’ın Deniz Bakanlığı Sekreteri Ernest Lee Jahncke, Başkan’ın bu sözün “her şehre bir havaalanı” olarak tekrar etmiş ve bu doğrultuda havaalanları ABD yönetimince ülkenin her köşesine yayılmıştır. Önceleri iç ve dış ticari taşımacılık, posta hizmetleri, ulusal savunma sistemi, havayolu ticareti ve havacılık güvenliği yavaş bir tempo ile gelişmiştir. Bu konularda gerekli düzenlemeleri içeren Sivil Havacılık Yasası (Civil Aeronautics Act) 1938’de çıkarılmıştır. Bu yasada belirtilen görevlerin yerine getirilmesi için bağımsız bir denetleme kuruluşu olan Sivil Havacılık Dairesi (Civil Aeronautics Board-CAB) oluşturulmuştur.