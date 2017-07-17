Havacılıkta Glide Path (Slope) Nedir?

Havaya gönderilen elektronik sinyaller vasıtasıyla uçakların piste

uygun süzülme açısında yaklaşmasını ve inişini sağlar. (Düşey Kılavuzluk) 328-336 MHz

frekans aralığında çalışır ve iniş düzlemini üretir. Glide Path antenleri Localizer’larda

olduğu gibi altlı ve üstlü olmak üzere iki yayın paterni oluşturur. Glide Path düzleminin

aşağısında 150 Hz, yukarısında da 90 Hz modülasyon sinyali güçlüdür. Glide path

düzleminde, her iki sinyal de aynı genliğe sahiptir. Bu iki paternin birbirlerini kestikleri

yerlerde bir course daha meydana gelir. Her Glide Path vericisi beraber çalıştığı Localizer

frekansları ile eşleştirilmiştir. Pilot Localizer’a bağlandığında Glide Path de otomatik olarak

devreye girer. İnmekte olan uçağın yaklaşma düzlemini gösteren hüzme, rehber düzlemin

dikey course’u ile yatay glide path düzleminin kesişmesi ile şekillendirilir. Glade Path

anteni pist merkez hattından ortalama 120 m mesafeye yerleştirilir. Verici anten,

çevresinde kurulu bulunan shelter içerisine yerleştirilir.