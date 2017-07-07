İngiltere’nin Tüm Dünya’daki Havalimanlarını Ele Geçirmesi

1978 yılında ABD’de uygulanmaya başlanan serbestleşmenin etkisiyle, Avrupa ülkelerinde de 1980’li yılların ortalarından itibaren yapılan düzenlemelerle; havayolu şirketlerinin ve havaalanlarının işletmecilik, uçuş programları, bilet ücret politikaları gibi uygulamalarına serbestlik getirilmiştir. Havaalanlarının özelleştirilmesi ile gerçek anlamda ilgilenen İngiltere, Haziran 1985’de bu konuyu karar altına almıştır. (White Paper on Aırport Policy-HMSO 1985). 1980’Ii yılların sonlarına büyük umutlarla giren havacılık şirketleri, 1989’dan itibaren küresel bir ekonomik durgunluk ve hemen arkasından Körfez Krizi ile karşılaşmışlardır. Bu yıllara kadar, yılda ortalama 1 milyar insanın havayoluyla seyahat ederek 200 milyar USD’nin üzerinde para ödediği sektör için 1990 ve 1991 yılları son derece olumsuz geçmiştir.1986-89 yılları arasında, yıllık ortalama 2,5 milyar USD kar eden havayolu sektörü, 1990’da 5 milyar USD zarar etmiştir. Bu yıllarda PANAM, Eastern gibi dünyada sayılı olan havayolu şirketleri iflas etmişlerdir. 1992 yılının ikinci yarısından itibaren sektördeki iyileşme yeniden başlamıştır. Kriz dönemi de dahil son yıllarda Asya- Pasifik bölgesi havayolu pazarı sürekli büyüyen bir pazar olarak dikkat çekmektedir. Bir görüşe göre, ABD’de 1978’den 1990’a kadar devlet korumacılığından (regulation), serbestleşmeye (de-regulation) olan hareket tam bir daireyi tamamlamış ve gözle görülemeyen bir yeniden devlet korumacılığı (re-regulation) reformu hareketine varmıştır.