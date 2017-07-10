Meslek Olarak Uçak Teknisyenliği

Gerekli tecrübe süresini de tamamlayan adaylar, ulusal veya uluslararası havacılık otoritelerince yayımlanan “hava aracı bakım teknisyeni lisansı”na sahip olacaktır. Uçak bakım faaliyeti tam anlamıyla global bir faaliyettir. Daha net ifade etmek gerekirse, bir Airbus A320 uçağında yapılan bakım faaliyetleri bütün dünyada standarttır. Bütün dünyada aynı doküman, aynı avadanlıklar, aynı kalite standartları uygulanmaktadır. Bu ise bu alanda hizmet vermekte olan teknisyenlerin daha geniş bir vizyona sahip olmalarını, bütün dünya ile entegre ve eşgüdüm içinde çalışmalarını sağlamaktadır. Özellikle günümüzdeki kolay ve hızlı haberleşme ağının varlığı sayesinde teknik bir konuda tartışmalar ve müzakereler yapıldığında bütün dünyadan katılımcıların yer alması mümkün olmakta, bu mesleği yapan kişilerin dünyanın değişik yerlerinde aynı dili konuşabildikleri profesyonel arkadaşlar temin etmeleri söz konusu olmaktadır. Uçak bakım alanındaki değişik istihdam alternatifleri, uçak sistemleri ve arızaları hakkında fikir alışverişleri, uçak kazaları ve tehlikeli olaylara dair uzman görüşlerinin paylaşılması gibi bir iletişim ağı ile hem bu mesleği icra edenlerin bilgi ve bakış açıları gelişmekte hem de başka ülkeler ve kültürlerden insanlarla verimli ve sıkı arkadaşlıklar kurulabilmektedir.