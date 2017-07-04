Saklı Bahçe Kandıra Sofrası hayallerinizi gerçeğe dönüştürürken estetik, kalite ve hizmet anlayışını bir araya getirerek istekleriniz doğrultusunda unutulmaz vakit geçirmenizi sağlamaktadır. Yemek her türlü unsuruyla, demografi ve müzik eşliğinde kültürün en önemli katmanlarından biridir. Aynı sofranın etrafında kendini gösteren ilişkiler biçimi ve gelenekler, uzun bir kültürel geçmişin yansımasını oluşturmaktadır. Bu bağlamda Kandıra’nın güzel manzarasını ve temiz kokusunu hissedebileceğiniz, sizlerin hoşca vakit geçirebileceği ve unutamayacağı anlar için hizmet sunan restaurant; ailenizi, dostlarınızı ve misafirlerinizi gönül rahatlığı ile ağırlayabileceğiniz bir ortam bulundurmaktadır.

Kandıra denince akla ilk gelen şeylerden biri de kandıra yoğurdudur. Bu yoğurt manda sütünden yapılmaktadır ve diğer yoğurtlara göre oldukça katı kıvamlı ve lezzetlidir. Kandıra Sofrası, kandıra yoğurdunun yanında yediğiniz ürünleri, tesisin girişinde bulunan Yöresel Ürünler Marketinde satışını gerçekleştirmektedir.

Trabzon’un uzayan lezzeti Mıhlama’nın sırrı dibinin tutmasıdır ve ne kadar dibi tutarsa o kadar lezzetlidir. Kocaeli’de bu lezzeti bulabileceğiniz, tavada özel bir peynir, mısır unu ve halis tereyağı ile yapılan enfes mıhlamanın yenebileceği en iyi adres Kandıra Sofrası’dır.

Kahvaltı için alternatifi zengin bir menüsü vardır; serpme kahvaltı; kahvaltı tabağı veyahutta menemen, kavurga, omlet çeşitleri ile kahvaltınızı eşsiz manzara eşliğinde yapma imkanı sunmaktadır.

Mutlaka denenmesi gereken lezzetler; piliç çeşitleri ve kırmızı et, menü içeriğindedir. Yemekler titizlikle hazırlanmış ve oldukça lezzetlidir.

Geleneksel, modern derken her mevsim, yaz kış vazgeçilmez tatlımızdır dondurma. Kışın tatlının yanına eşlik ederken yazın ise sıcaklarda içimizi serinletir. Bu tesiste karamelli, frambuazlı, vanilyalı birçok çeşit dondurma bulunmaktadır. İster künefe, katmer yeyin isterseniz kaymak ve dondurma ile tatlınızı taçlandırın.

Burası tüm yerlilerin ve turistlerin sevdiği bir yerdir. Türk Mutfağı’nın eşsiz birçok lezzetini gözlerinizin önünde hazırlayıp getiren gerçekten takdire şayan bir müessesedir. Damak zevkine hitap eden çeşitli alternatif menüler, deneyimli ekip, açık ve kapalı alanlar ile nikah seremonisi, kokteyl prolonge, kına, iş toplantıları, mezuniyet partileri, seminer ya da yemekli davet gibi olan organizasyonlarınız için unutulmaz anlar katmaya hazır haldedir Kandıra Sofrası.