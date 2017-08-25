Türkiye’nin bayrak taşıyıcı firması olan THY’yi temsil eden her yerde gördüğümüz logonun doğuş hikayesi ve anlamı bu yazıda?

LOGO NE ANLAMA GELİYOR?

Türk Hava Yolları’nın logosunun ilham kaynağı; yaban kazıdır. Yaban kazı ise birçok canlının nefes dahi alamadığı 9000 metre irtifada kıtalararası uçabilmesiyle dikkat çeker.

LOGONUN DOĞUŞ HİKAYESİ

Logonun doğuşu ise 1959 yılına dayanır. Düzenlenen yarışmada Mesut Manioğlu’nun tasarladığı ve yaban kazından ilham aldığı logo; yenilikçi, orijinal ve uzun yol uçmayı hedefleyen Türk Hava Yolları’nın hedefleriyle uyumlu olduğu için 1. seçildi ve yıllar içerisinde geçirdiği değişimlerle bugüne kadar geldi.



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