Türkiye’de Uçak Teknisyenine İhtiyaç Var Mı?

Havacılık sektöründe gözlemlenen gelişim, bu sektöre doğrudan veya dolaylı olarak katkıda bulunan iş kollarında geleceğe dair etkin bir projeksiyon geliştirme gerekliliği doğurmaktadır. Aynı zamanda ilgili bütün iş kolları, bu gelişmeye ayak uydurmak amacıyla nitelikli insan gücünü sağlayabilmek için gerekli altyapı çalışmalarını tamamlamak ve kademeli olarak hayata geçirmek zorunluluğu hissetmektedir. Üretici firmaların verdiği rakamlara bakılacak olursa, önümüzdeki yirmi yıl içinde dünya çapında ihtiyaç duyulacak uçak teknisyeni sayısı 600 bin civarındadır. Bunun yaklaşık 6 bininin ülkemizde istihdam edileceği tahmin edilmektedir. Türkiye’nin merkezinde bulunduğu hinterlandda ise bu rakam 90 bindir.