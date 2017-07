Uçaklarda Localizer Ne İşe Yarar?

Havaya yayılan elektronik sinyaller vasıtasıyla uçağın pist merkez hattı

doğrultusunda yaklaşmasını sağlar. (yatay kılavuzluk) 108-112 MHz frekans aralığında

çalışır. Yatay bir rehber düzlem oluşturarak, pilotun yaklaşık 30 km mesafede sağ/sol

yaklaşma course’unu seçmesini sağlar. Anten yayınları iki patern meydana getirir.

Anten radyasyon paterni, rehber düzlemde 90 ve 150 Hz’lik modülasyon frekansları için

tamamen aynı genlikte oluşur.

Localizer cihazını kullanarak inmekte olan uçağın solunda 90 Hz’lik, sağında ise

150 Hz’lik modülasyon sinyali güçlü olacaktır. Bu iki paternin birbirlerini kestikleri

kısmında yani pist merkez hattı doğrultusunda bir course meydana gelir.Buna CENTRE

LINE (CL/merkez hat çizgisi) ya da LOCALİZER COURSE’u denir. Bu course içerisinde

uçan bir uçak pist doğrultusunda yaklaşır veya uzaklaşır. Dış Marker istikametine doğru

pist üzerinden geçerek uzanan yere FRONT COURSE denir. Ters istikamete doğru

uzanana da BACK COURSE denir. Localizer vericilerinin sinyali 25 mile kadar güvenilirdir.

Localizer Course’un kullanım açısı 3 derecedir. Pist merkez hattına göre 1,5 derece sağ ve

1,5 derece soldadır. ILS’ in tanıtma işaretleri Localizer antenlerinden yayınlanır.

İlk önce bir I harfini takiben 3 harfli mors kodu şeklindedir. (Dalaman’da IDLM)

Localizer antenlerinden ses yayını da yapılabilir. Talimat ve malumatlar pilota iletilebilir.

Anten, merkez hattı uzantısı üzerine, pist sonundan itibaren 300 m ileriye yerleştirilir.

Verici, anten çevresine konumlandırılan shelter’ın içerisine monte edilir.