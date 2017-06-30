Yılın Havalimanları Seçildi

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10. Frankfurt Havalimanı (Almanya) Almanya’nın Frankfurt Havaalanı, Osaka’nın Kansai Uluslararası Havaalanı’nı ilk 10’dan başlayarak bu yılın En İyi En İyi Havaalanları listesine yeni giren ilk ülke oldu.

9. Londra Heathrow Havaalanı

8. Zürih Havaalanı (İsviçre)

7. Chubu Merkezi Nagoya (Japonya)

6. Hamad Uluslararası Havaalanı (Doha, Katar)

5. Hong Kong Uluslararası Havaalanı

4. Münih Havaalanı (Almanya)

3. Incheon Uluslararası Havaalanı (Seul, Güney Kore)

2. Tokyo Uluslararası Havaalanı (Haneda)

1. Singapur Changi Havaalanı

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