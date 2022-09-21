Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2022 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 oranında azalarak 410.110 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2022 yılı Ocak-Temmuz döneminde geçen yıla göre yüzde 7,9 oranında azalarak 319.313 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 5,3 azalarak 90.797 adet oldu. Peki kullanıcılar otomatik mi manuel mi, dizel mi benzin mi tercih ediyor. İşte 2022 yılında Türkiye’nin en çok satılan otomobil marka ve modelleri…

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2022 yılı Ocak-Temmuz döneminde

bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 oranında azalarak 410.110 adet olarak

gerçekleşti.

2022 YILINDA SATILAN EN UCUZ SIFIR OTOMOBİLLER

Otomobil satışları, 2022 yılı Ocak-Temmuz döneminde geçen yıla göre yüzde 7,9 oranında azalarak 319.313 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 5,3 azalarak 90.797 adet oldu.

İşte 2022 yılında en çok satan otomobil markaları ve satış rakamları…

LAMBORGHINI 3 adet satıldı En çok satan modeli Urus: 2 adet 9 adet BENTLEY satıldı. En çok satan modeli Flaying Spur: 4 adet ASTON MARTIN – 14 adet En çok satan modeli V8 Vantage: 7 adet FERRARI 14 adet satıldı En çok satan modeli Roma: 6 adet ALFA ROMEO – 43 Adet satıldı En çok satan modeli Stelvio: 23 adet JAGUAR 43 adet satıldı En çok satan modeli I-PACE: 21 adet MASERATI 87 adet satıldı En çok satan modeli Levante: 69 adet MAZDA – 100 adet satıldı En çok satan modeli Mazda MX-5: 57 adet LEXUS – 175 adet satıldı En çok satan modeli RX: 134 adet KARSAN -177 adet satıldı En çok satan modeli Jest: 177 adet 195 adet DFSK satıldı. En çok satan modeli Seres 3: 195 adet