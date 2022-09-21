Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2022 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 oranında azalarak 410.110 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2022 yılı Ocak-Temmuz döneminde geçen yıla göre yüzde 7,9 oranında azalarak 319.313 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 5,3 azalarak 90.797 adet oldu. Peki kullanıcılar otomatik mi manuel mi, dizel mi benzin mi tercih ediyor. İşte 2022 yılında Türkiye’nin en çok satılan otomobil marka ve modelleri…

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2022 yılı Ocak-Temmuz döneminde
bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 oranında azalarak 410.110 adet olarak
gerçekleşti.

2022 YILINDA SATILAN EN UCUZ SIFIR OTOMOBİLLER

Otomobil satışları, 2022 yılı Ocak-Temmuz döneminde geçen yıla göre yüzde 7,9 oranında azalarak 319.313 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 5,3 azalarak 90.797 adet oldu.

İşte 2022 yılında en çok satan otomobil markaları ve satış rakamları…

LAMBORGHINI 3 adet satıldı

En çok satan modeli Urus: 2 adet

9 adet BENTLEY satıldı.

En çok satan modeli Flaying Spur: 4 adet

ASTON MARTIN – 14 adet

En çok satan modeli V8 Vantage: 7 adet

FERRARI 14 adet satıldı

En çok satan modeli Roma: 6 adet

ALFA ROMEO – 43 Adet satıldı

En çok satan modeli Stelvio: 23 adet

JAGUAR 43 adet satıldı

En çok satan modeli I-PACE: 21 adet

MASERATI 87 adet satıldı

En çok satan modeli Levante: 69 adet

MAZDA – 100 adet satıldı

En çok satan modeli Mazda MX-5: 57 adet

LEXUS – 175 adet satıldı

En çok satan modeli RX: 134 adet

KARSAN -177 adet satıldı

En çok satan modeli Jest: 177 adet

195 adet DFSK satıldı.

En çok satan modeli Seres 3: 195 adet

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