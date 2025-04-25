Air Canada’ya 10 Milyon Dolarlık Tazminat Şoku

Kanada’nın Quebec Eyalet Temyiz Mahkemesi, Air Canada’nın bilet fiyatlandırma uygulamaları nedeniyle 10 milyon Kanada doları tazminat ödemesine hükmetti. Mahkeme, havayolunun tüketicilere karşı şeffaf davranmadığını ve Quebec Tüketici Koruma Yasası’nı ihlal ettiğini açıkladı.

15 Yıllık Davada Karar Çıktı

Dava, 15 yıl önce bir tüketici hakları derneği ile Montreal’de yaşayan bir vatandaş tarafından açıldı. Davacılar, Air Canada’nın bilet alım sürecinde ilk gösterilen fiyat ile ödeme sırasında tahsil edilen ücret arasında 124 Kanada doları fark bulunduğunu belirtti. Fazladan alınan vergi, ücret ve ek kesintilerin şeffaf biçimde belirtilmediği savunularak bu farkların iadesi talep edildi.

Temyiz Mahkemesi Önceki Kararı Bozdu

Air Canada

Air Canada, daha önceki mahkeme sürecinde tüketici koruma yasasını ihlal ettiği kabul edilse de, zarar oluşmadığı gerekçesiyle tazminat ödemekten kurtulmuştu. Ancak Quebec Temyiz Mahkemesi, bu kararı geçersiz sayarak havayolunun müşterilere ödeme yapmasına hükmetti.

Yargıç Judith Harvie tarafından yazılan kararda, Air Canada’nın ilgili yasadan muaf olduğunu varsaymasının “ciddi bir cehalet ve ihmalkârlık” örneği teşkil ettiği belirtildi. Mahkeme, şirketin tüketici bilgilendirme yükümlülüğünü açıkça yerine getirmediğine dikkat çekti.

Şeffaflık ve Tüketici Hakları Ön Planda

Mahkemenin verdiği karar, yolcu hakları ve havayolu fiyatlandırmalarındaki şeffaflık konularında dikkat çeken bir emsal niteliği taşıyor. Yolcuların bilinçli tercihler yapabilmesi için bilet fiyatlarının baştan açıkça belirtilmesi gerektiği vurgulandı. Tüketici koruma yasalarının uygulanabilirliğini gösteren bu karar, havayolu sektöründe uzun süredir devam eden “gizli ücret” tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Air Canada’dan Açıklama Bekleniyor

Air Canada, Quebec Temyiz Mahkemesi’nin kararına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Şirketin karara itiraz edip etmeyeceği ise merakla bekleniyor.