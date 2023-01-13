Daha çevre dostu bir alışveriş deneyimi için beş ipucu

2023 kış indirimleri 11 Ocak Çarşamba günü mağazalarda başladı ve 7 Şubat Salı gününe kadar devam edecek. Etik bir tüketici olurken iyi anlaşmalar yapmak mümkündür. Nasıl olduğunu açıklıyoruz.

Çevre dostu bir satış yapmak mümkün mü? İndirimlerden yararlanmak için mağazalara gitmek, ilk bakışta çevreye en duyarlı tüketim şekli değildir. Koleksiyonların sürekli yenilenmesini dayatan hızlı moda tarafından dikte edilen ticari bir ritüele teslim oluyoruz, oysa bu endüstri gezegeni en çok kirleten endüstrilerden biri. Ekolojik Geçiş Ajansı Ademe, “Dünyanın en fazla su tüketen 3. sektörü olan tekstil endüstrisi (giyim ve ayakkabı) yılda 4 milyar ton CO₂’ye eşdeğer CO₂ üretmektedir; bu da uluslararası uçuşların ve deniz trafiğinin toplam etkisinden daha fazlasına tekabül etmektedir” hatırlatmasında bulunmaktadır. Fransa’da her yıl 600.000 ton tekstil ürünü piyasaya sürülmektedir. Buna rağmen, iyi bir anlaşma yapmak ve yine de etik bir tüketici olmak mümkündür. İşte promosyonlardan çevreye daha duyarlı bir şekilde yararlanmak için beş ipucu.

1. Gardıroplarınızı düzenleyin ve ihtiyaçlarınızı belirleyin

Gardırobunuzu yenilemek ve düşünmeden satın almaktan kaçınmak için indirimlerden yararlanmadan önce, işe gardıroplarınızı düzenlemekle başlayın. Bu, daha net görmenizi ve gerçekten neye ihtiyacınız olduğunu tam olarak listelemenizi sağlayacaktır. Özellikle de indirime giren birçok ürün ne iade ediliyor ne de değiştiriliyor. Gardırobunuzda artık kullanmadığınız kıyafetleri atmayın. Onları satın, başkalarına verin ya da eski giysiler için bir toplama kutusuna atın. Bu şekilde geri dönüştürülebilirler. Hafif hasar görmüş giysiler de onarılabilir.

2. Daha yeşil giysiler

Listenizi elinize aldıktan sonra, mağazadaki veya çevrimiçi satış sitelerindeki kıyafetlerin bileşimine bakın ve organik malzemeleri (organik pamuk, organik yün, organik keten), keten veya kenevir gibi doğal malzemeleri veya tencel, modal, ecovero, geri dönüştürülmüş lifler (genellikle GRS sertifikalı) ve “upcycled” kumaşlar (eskiden yenisini yapmak) gibi eko-yenilikçi malzemeleri tercih edin.

Pamuk söz konusu olduğunda, ekimi çok yoğun tarım ilacı ve büyük miktarda su gerektirmektedir. Yakın zamanda Better Cotton Initiative (BCI) adında yeni bir etiket ortaya çıkmıştır. Ancak Ademe uyarıyor: “Bu etiketi almak kolaydır ancak giysinizin organik pamuktan yapıldığı anlamına gelmez. Çevreye duyarlı satın alma yaklaşımının bir parçası olarak, mümkünse polyester, naylon, elastan veya akrilik gibi sentetik malzemelerden yapılmış giysilerden kaçının. Ademe, petrolden elde edilen bu malzemelerin “her yıkamada doğaya ve okyanuslara karışan plastik mikrofiberler saldığı” uyarısında bulunuyor. Bunun yerine, geri dönüştürülmüş polyesterden yapılmış bir tişört veya aşağı ceket tercih edebilirsiniz.

3. Diğerlerine göre daha ‘etik’ markalar

Hızlı modanın tam tersi olan yavaş moda olduğunu iddia eden markaların sayısı her geçen gün artıyor ve bu markalar gezegene ve ürünleri üretenlerin korunmasına olan bağlılıklarını vurguluyor. Daha etik, yerel üretim koşullarını veya organik malzemelerin kullanımını garanti eden çok sayıda etiket mevcuttur (Global Organik Tekstil Standardı, Oeko-Tex tarafından Standard 100, OFG etiketi, Entreprise du Patrimoine Vivant, vb.) Buna ek olarak, giderek daha fazla marka belirli giysilerin üzerinde çevresel derecelendirme de gösteriyor.

4. İkinci el ürünler satışta

Aşırı tüketimi sınırlamak amacıyla, ikinci el mağazaları ve satış siteleri, kıyafetler de dahil olmak üzere satış yapmaktadır. Promosyonlar yeni giysilerdeki kadar muhteşem değildir ve stoklar daha sınırlıdır, ancak iyi bir anlaşma yapabilirsiniz.

5. Yolculuklarınızı ve/veya siparişlerinizi optimize edin

Son olarak, kış satış dönemi dört haftaya yayıldığından, alışveriş yapmak için araba kullanmanız gerekiyorsa, yolculuklarınızı bir güne sıkıştırarak optimize edin. İnternet üzerinden alışveriş yaparken, birden fazla teslimattan kaçınmak için mümkün olduğunca grup alışverişleri yapmaya çalışın.