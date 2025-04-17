Emirates SkyCargo’dan Japonya’ya Tarihi Adım

Emirates SkyCargo, Japonya’nın Narita Uluslararası Havalimanı’na özel kargo uçağı konuşlandırarak, Orta Doğu ile Narita arasında ilk doğrudan ve planlı kargo bağlantısını kurdu.

Emirates’in Kargo Ağı 38 Noktaya Ulaştı

Dünyanın en büyük uluslararası havayolu şirketi Emirates’in kargo bölümü Emirates SkyCargo, Narita Uluslararası Havalimanı’na (NRT) özel haftalık kargo seferi başlattı. Bu yeni hat, şirketin küresel kargo uçuş ağına 38. destinasyonu eklerken, Japonya ile Orta Doğu arasında ilk kez doğrudan ve planlı bir kargo uçağı bağlantısı da kurulmuş oldu.

Yeni seferle birlikte gönderilerin daha hızlı, esnek ve güvenilir bir şekilde taşınması hedefleniyor. Emirates SkyCargo’nun geniş ürün portföyü sayesinde özellikle hassas ve zaman kritik kargolar için önemli bir avantaj sağlanıyor.

Narita Seferiyle 100 Ton Ek Kapasite Geliyor

Japonya’nın köklü üretim sanayisi, Emirates için her zaman öncelikli pazarlar arasında yer aldı. Halihazırda Kansai Uluslararası Havalimanı’na (KIX) haftada iki kez kargo uçuşu düzenleyen Emirates, şimdi Narita hattı ile mevcut kapasitesini her iki yönde toplam 100 ton artırıyor.

Yeni hatta taşınması beklenen ürünler arasında otomobil ve makine parçaları, yarı iletken bileşenler ve yüksek hassasiyetli ilaçlar öne çıkıyor. Bu ürünler, Emirates’in gelişmiş lojistik altyapısı sayesinde zamanında ve güvenli şekilde taşınabiliyor.

Narita, Japonya’nın En Yoğun Kargo Limanı Konumunda

Narita Uluslararası Havalimanı, elleçlenen kargo değeri açısından Japonya’nın en büyük hava ve deniz limanı olma özelliğini taşıyor. Japon hükümetinin desteklediği “Yeni Narita Havalimanı” Kalkınma Planı ile bu bölgenin önümüzdeki yıllarda Asya’nın önde gelen lojistik merkezlerinden biri olması bekleniyor.

Emirates SkyCargo’nun Asya Açılımı Devam Ediyor

Emirates SkyCargo Kıdemli Başkan Yardımcısı Badr Abbas, konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

“Kargo ağımızı genişletmek, on yıllık stratejik yol haritamızın ana hedeflerinden biri. Yeni Boeing 777 kargo uçaklarımızla daha fazla pazara gelişmiş kapasiteyle ulaşabiliyoruz. Narita hattı, Japonya’daki operasyonlarımızı büyütürken, küresel müşterilerimize Dubai üzerinden doğrudan bağlantı imkânı sağlıyor.”

Şirket halihazırda Doğu ve Güneydoğu Asya’da dört noktaya haftada 57 özel kargo uçağı uçuşu gerçekleştiriyor. Ayrıca bölgedeki 290’dan fazla yolcu uçağı seferiyle güçlü bir frekans ve kapasite sunuluyor.

Emirates SkyCargo’nun 2025’te Siem Reap (Kamboçya), Da Nang (Vietnam) ve Shenzhen (Çin) gibi yeni noktalara da uçuş başlatması bekleniyor.

Yeni Seferin Detayları Belli Oldu

24 Mayıs 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni sefer, EK9413 uçuş numarasıyla Narita Uluslararası Havalimanı’na cumartesi günleri saat 01:00 UTC’de varacak. Aynı gün 03:00 UTC’de Dubai World Central Havalimanı’na hareket edecek.