Migros Viski Fiyatları 2024 Güncel: Tüm Markalar Zamlı Liste

Türkiye’deki ekonomik gelişmeler, enflasyonun yükselmesi ve vergi oranlarının artışıyla birlikte alkol ürünlerine yapılan zamlar da kaçınılmaz hale geliyor. Özellikle Katma Değer Vergisi (KDV) ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) gibi ek vergilerin artırılması, alkol ürünlerinin fiyatlarında sürekli bir yükseliş trendine yol açtı. Bu durum, tüketicilerin en çok merak ettiği konulardan biri olan güncel alkol fiyatlarını gündeme taşıyor. Son zamlardan en çok etkilenen ürün gruplarından biri ise viski oldu.

Viski Fiyatlarındaki Artışın Sebepleri

2024 yılında viski fiyatlarına yapılan zamlar, yalnızca ekonomik göstergelerle sınırlı kalmıyor. KDV ve ÖTV oranlarının artmasının yanı sıra döviz kurlarındaki dalgalanmalar da viski fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Türkiye’de birçok viski markasının ithal olması, döviz kurunun artmasıyla birlikte maliyetlerin yükselmesine neden oluyor. Bu maliyet artışları da tüketiciye zam olarak yansıyor.

Peki, hangi viski markaları ne kadar zamlandı? Güncel viski fiyatları 2024 yılı itibariyle nasıl şekillendi? İşte Jack Daniel’s, Chivas Regal, Johnnie Walker ve Ballantine’s gibi popüler viski markalarının fiyatlarını içeren detaylı bir inceleme.

1. Güncel Viski Fiyatları 2024 Migros

Son zamların ardından viski fiyatları 2024 yılı itibariyle yeniden belirlendi. Fiyatlar, markalara ve miktarlara göre değişiklik gösteriyor. Aşağıdaki tabloda Jack Daniel’s, Johnnie Walker, Chivas Regal ve Ballantine’s gibi popüler markaların güncel fiyatlarını bulabilirsiniz:

Marka Çeşit Miktar Fiyat (TL) Johnnie Walker Red Label 50 cl 715 TL Chivas Regal 12 Yıllık 35 cl 700 TL Jack Daniel’s Old No.7 70 cl 1.290 TL Ballantine’s Finest 100 cl 1.290 TL Jameson Black Barrel 70 cl 1.450 TL Talisker 10 Yıllık 70 cl 2.300 TL Bells – 50 cl 629 TL J&B – 150 cl 1.800 TL Johnnie Walker Blue Label 70 cl 8.500 TL Long John İskoç Viskisi 100 cl 950 TL

Yukarıdaki tabloda da görüldüğü üzere, viski fiyatları özellikle miktar arttıkça yükseliyor. 35’lik şişeler nispeten daha uygun fiyatlı olurken, 70’lik ve 100’lük şişeler oldukça yüksek fiyatlara ulaşıyor.

2. Chivas Regal Viski Fiyatları 2024

Chivas Regal, Türkiye’de en çok tercih edilen viski markalarından biri olup, fiyatları da sıklıkla araştırılıyor. 2024 yılında gelen zamlarla birlikte Chivas Regal viskileri, farklı miktar seçeneklerine göre şu fiyatlarla satışa sunuluyor:

Chivas Regal Çeşidi Miktar Fiyat (TL) Chivas Regal 12 Yıllık 35 cl 700 TL Chivas Regal 12 Yıllık 50 cl 975 TL Chivas Regal 12 Yıllık 70 cl 1.300 TL Chivas Regal 12 Yıllık 100 cl 1.775 TL Chivas Regal 12 Yıllık 175 cl 3.250 TL Chivas Regal 13 Yıllık 70 cl 1.600 TL Chivas Regal 15 Yıllık 70 cl 2.200 TL Chivas Regal 18 Yıllık 70 cl 2.850 TL Chivas Regal 25 Yıllık 70 cl 16.500 TL

Chivas Regal’in farklı yıllandırılmış viskilerinin fiyatlarında da büyük farklılıklar görülüyor. Özellikle 25 yıllık şişelerin fiyatları oldukça yüksek olup, 16.500 TL gibi rakamlara ulaşmış durumda.

3. Jack Daniel’s Viski Fiyatları 2024

Amerikan viskisi denince akla gelen ilk markalardan biri olan Jack Daniel’s, Türkiye’de geniş bir hayran kitlesine sahip. 2024 yılında yapılan zamlarla birlikte Jack Daniel’s fiyatları şu şekilde belirlenmiştir:

Jack Daniel’s Çeşidi Miktar Fiyat (TL) Old No 7 35 cl 700 TL Old No 7 50 cl 945 TL Old No 7 70 cl 1.290 TL Old No 7 100 cl 1.775 TL Tennessee Honey 35 cl 700 TL Tennessee Honey 70 cl 1.290 TL Tennessee Apple 35 cl 700 TL Tennessee Apple 70 cl 1.290 TL Sinatra Select 100 cl 6.750 TL

Jack Daniel’s Old No 7 ve Tennessee Honey çeşitleri Türkiye’de en çok tüketilen viskiler arasında yer alırken, fiyatlar markanın premium ürünlerinde (örneğin Sinatra Select) oldukça yüksek seviyelere çıkıyor.

4. Johnnie Walker Viski Fiyatları 2024

Johnnie Walker, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de geniş bir tüketici kitlesine sahip. 2024 yılı itibariyle farklı Johnnie Walker çeşitlerinin fiyatları şu şekildedir:

Johnnie Walker Çeşidi Miktar Fiyat (TL) Red Label 35 cl 519 TL Red Label 50 cl 715 TL Red Label 70 cl 925 TL Red Label 100 cl 1.290 TL Black Label 35 cl 675 TL Black Label 50 cl 975 TL Black Label 70 cl 1.300 TL Blue Label 70 cl 8.500 TL Double Black 70 cl 1.550 TL

Johnnie Walker’ın Blue Label gibi premium viskileri, daha yüksek fiyat aralığında yer alırken, Red Label ve Black Label gibi daha erişilebilir seçenekler ise nispeten daha düşük fiyatlarla satılıyor.

5. Ballantine’s Viski Fiyatları 2024

Ballantine’s, Türkiye’de çokça tercih edilen bir diğer viski markasıdır. Ballantine’s’in farklı miktarlardaki şişelerinin 2024 yılı fiyatları aşağıda verilmiştir:

Ballantine’s Çeşidi Miktar Fiyat (TL) Ballantine’s Finest 35 cl 520 TL Ballantine’s Finest 50 cl 715 TL Ballantine’s Finest 70 cl 925 TL Ballantine’s Finest 100 cl 1.290 TL Ballantine’s 12 Yıllık 35 cl 575 TL Ballantine’s 12 Yıllık 50 cl 799 TL Ballantine’s 12 Yıllık 70 cl 1.090 TL Ballantine’s 17 Yıllık 70 cl 2.500 TL

Ballantine’s’in özellikle yıllandırılmış viskilerinde fiyatlar oldukça yüksek seviyelere çıkıyor. 17 yıllık Ballantine’s şişesi, 2.500 TL gibi bir rakama ulaşıyor.

6. Viski Tüketiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Alkol fiyatlarının sürekli artış gösterdiği bir dönemde, tüketicilerin daha bilinçli hareket etmeleri önemli hale geliyor. Viski gibi yüksek alkollü içeceklerin aşırı tüketimi, sağlığı olumsuz yönde etkileyebileceğinden, ölçülü ve sorumlu bir tüketim alışkanlığı geliştirilmesi önemlidir.