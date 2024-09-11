Migros Viski Fiyatları 2024 Güncel: Tüm Markalar Zamlı Liste

Türkiye’deki ekonomik gelişmeler, enflasyonun yükselmesi ve vergi oranlarının artışıyla birlikte alkol ürünlerine yapılan zamlar da kaçınılmaz hale geliyor. Özellikle Katma Değer Vergisi (KDV) ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) gibi ek vergilerin artırılması, alkol ürünlerinin fiyatlarında sürekli bir yükseliş trendine yol açtı. Bu durum, tüketicilerin en çok merak ettiği konulardan biri olan güncel alkol fiyatlarını gündeme taşıyor. Son zamlardan en çok etkilenen ürün gruplarından biri ise viski oldu.
Viski Fiyatlarındaki Artışın Sebepleri
2024 yılında viski fiyatlarına yapılan zamlar, yalnızca ekonomik göstergelerle sınırlı kalmıyor. KDV ve ÖTV oranlarının artmasının yanı sıra döviz kurlarındaki dalgalanmalar da viski fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Türkiye’de birçok viski markasının ithal olması, döviz kurunun artmasıyla birlikte maliyetlerin yükselmesine neden oluyor. Bu maliyet artışları da tüketiciye zam olarak yansıyor.
Peki, hangi viski markaları ne kadar zamlandı? Güncel viski fiyatları 2024 yılı itibariyle nasıl şekillendi? İşte Jack Daniel’s, Chivas Regal, Johnnie Walker ve Ballantine’s gibi popüler viski markalarının fiyatlarını içeren detaylı bir inceleme.
1. Güncel Viski Fiyatları 2024 Migros
Son zamların ardından viski fiyatları 2024 yılı itibariyle yeniden belirlendi. Fiyatlar, markalara ve miktarlara göre değişiklik gösteriyor. Aşağıdaki tabloda Jack Daniel’s, Johnnie Walker, Chivas Regal ve Ballantine’s gibi popüler markaların güncel fiyatlarını bulabilirsiniz:
|Marka
|Çeşit
|Miktar
|Fiyat (TL)
|Johnnie Walker
|Red Label
|50 cl
|715 TL
|Chivas Regal
|12 Yıllık
|35 cl
|700 TL
|Jack Daniel’s
|Old No.7
|70 cl
|1.290 TL
|Ballantine’s
|Finest
|100 cl
|1.290 TL
|Jameson
|Black Barrel
|70 cl
|1.450 TL
|Talisker
|10 Yıllık
|70 cl
|2.300 TL
|Bells
|–
|50 cl
|629 TL
|J&B
|–
|150 cl
|1.800 TL
|Johnnie Walker
|Blue Label
|70 cl
|8.500 TL
|Long John
|İskoç Viskisi
|100 cl
|950 TL
Yukarıdaki tabloda da görüldüğü üzere, viski fiyatları özellikle miktar arttıkça yükseliyor. 35’lik şişeler nispeten daha uygun fiyatlı olurken, 70’lik ve 100’lük şişeler oldukça yüksek fiyatlara ulaşıyor.
2. Chivas Regal Viski Fiyatları 2024
Chivas Regal, Türkiye’de en çok tercih edilen viski markalarından biri olup, fiyatları da sıklıkla araştırılıyor. 2024 yılında gelen zamlarla birlikte Chivas Regal viskileri, farklı miktar seçeneklerine göre şu fiyatlarla satışa sunuluyor:
|Chivas Regal Çeşidi
|Miktar
|Fiyat (TL)
|Chivas Regal 12 Yıllık
|35 cl
|700 TL
|Chivas Regal 12 Yıllık
|50 cl
|975 TL
|Chivas Regal 12 Yıllık
|70 cl
|1.300 TL
|Chivas Regal 12 Yıllık
|100 cl
|1.775 TL
|Chivas Regal 12 Yıllık
|175 cl
|3.250 TL
|Chivas Regal 13 Yıllık
|70 cl
|1.600 TL
|Chivas Regal 15 Yıllık
|70 cl
|2.200 TL
|Chivas Regal 18 Yıllık
|70 cl
|2.850 TL
|Chivas Regal 25 Yıllık
|70 cl
|16.500 TL
Chivas Regal’in farklı yıllandırılmış viskilerinin fiyatlarında da büyük farklılıklar görülüyor. Özellikle 25 yıllık şişelerin fiyatları oldukça yüksek olup, 16.500 TL gibi rakamlara ulaşmış durumda.
3. Jack Daniel’s Viski Fiyatları 2024
Amerikan viskisi denince akla gelen ilk markalardan biri olan Jack Daniel’s, Türkiye’de geniş bir hayran kitlesine sahip. 2024 yılında yapılan zamlarla birlikte Jack Daniel’s fiyatları şu şekilde belirlenmiştir:
|Jack Daniel’s Çeşidi
|Miktar
|Fiyat (TL)
|Old No 7
|35 cl
|700 TL
|Old No 7
|50 cl
|945 TL
|Old No 7
|70 cl
|1.290 TL
|Old No 7
|100 cl
|1.775 TL
|Tennessee Honey
|35 cl
|700 TL
|Tennessee Honey
|70 cl
|1.290 TL
|Tennessee Apple
|35 cl
|700 TL
|Tennessee Apple
|70 cl
|1.290 TL
|Sinatra Select
|100 cl
|6.750 TL
Jack Daniel’s Old No 7 ve Tennessee Honey çeşitleri Türkiye’de en çok tüketilen viskiler arasında yer alırken, fiyatlar markanın premium ürünlerinde (örneğin Sinatra Select) oldukça yüksek seviyelere çıkıyor.
4. Johnnie Walker Viski Fiyatları 2024
Johnnie Walker, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de geniş bir tüketici kitlesine sahip. 2024 yılı itibariyle farklı Johnnie Walker çeşitlerinin fiyatları şu şekildedir:
|Johnnie Walker Çeşidi
|Miktar
|Fiyat (TL)
|Red Label
|35 cl
|519 TL
|Red Label
|50 cl
|715 TL
|Red Label
|70 cl
|925 TL
|Red Label
|100 cl
|1.290 TL
|Black Label
|35 cl
|675 TL
|Black Label
|50 cl
|975 TL
|Black Label
|70 cl
|1.300 TL
|Blue Label
|70 cl
|8.500 TL
|Double Black
|70 cl
|1.550 TL
Johnnie Walker’ın Blue Label gibi premium viskileri, daha yüksek fiyat aralığında yer alırken, Red Label ve Black Label gibi daha erişilebilir seçenekler ise nispeten daha düşük fiyatlarla satılıyor.
5. Ballantine’s Viski Fiyatları 2024
Ballantine’s, Türkiye’de çokça tercih edilen bir diğer viski markasıdır. Ballantine’s’in farklı miktarlardaki şişelerinin 2024 yılı fiyatları aşağıda verilmiştir:
|Ballantine’s Çeşidi
|Miktar
|Fiyat (TL)
|Ballantine’s Finest
|35 cl
|520 TL
|Ballantine’s Finest
|50 cl
|715 TL
|Ballantine’s Finest
|70 cl
|925 TL
|Ballantine’s Finest
|100 cl
|1.290 TL
|Ballantine’s 12 Yıllık
|35 cl
|575 TL
|Ballantine’s 12 Yıllık
|50 cl
|799 TL
|Ballantine’s 12 Yıllık
|70 cl
|1.090 TL
|Ballantine’s 17 Yıllık
|70 cl
|2.500 TL
Ballantine’s’in özellikle yıllandırılmış viskilerinde fiyatlar oldukça yüksek seviyelere çıkıyor. 17 yıllık Ballantine’s şişesi, 2.500 TL gibi bir rakama ulaşıyor.
6. Viski Tüketiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler
Alkol fiyatlarının sürekli artış gösterdiği bir dönemde, tüketicilerin daha bilinçli hareket etmeleri önemli hale geliyor. Viski gibi yüksek alkollü içeceklerin aşırı tüketimi, sağlığı olumsuz yönde etkileyebileceğinden, ölçülü ve sorumlu bir tüketim alışkanlığı geliştirilmesi önemlidir.