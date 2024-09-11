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Migros Viski Fiyatları 2024 Güncel: Tüm Markalar Zamlı Liste

Sibel Taşçıoğlu
11 Eylül 2024

Türkiye’deki ekonomik gelişmeler, enflasyonun yükselmesi ve vergi oranlarının artışıyla birlikte alkol ürünlerine yapılan zamlar da kaçınılmaz hale geliyor. Özellikle Katma Değer Vergisi (KDV) ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) gibi ek vergilerin artırılması, alkol ürünlerinin fiyatlarında sürekli bir yükseliş trendine yol açtı. Bu durum, tüketicilerin en çok merak ettiği konulardan biri olan güncel alkol fiyatlarını gündeme taşıyor. Son zamlardan en çok etkilenen ürün gruplarından biri ise viski oldu.

Viski Fiyatlarındaki Artışın Sebepleri

2024 yılında viski fiyatlarına yapılan zamlar, yalnızca ekonomik göstergelerle sınırlı kalmıyor. KDV ve ÖTV oranlarının artmasının yanı sıra döviz kurlarındaki dalgalanmalar da viski fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Türkiye’de birçok viski markasının ithal olması, döviz kurunun artmasıyla birlikte maliyetlerin yükselmesine neden oluyor. Bu maliyet artışları da tüketiciye zam olarak yansıyor.

Peki, hangi viski markaları ne kadar zamlandı? Güncel viski fiyatları 2024 yılı itibariyle nasıl şekillendi? İşte Jack Daniel’s, Chivas Regal, Johnnie Walker ve Ballantine’s gibi popüler viski markalarının fiyatlarını içeren detaylı bir inceleme.

1. Güncel Viski Fiyatları 2024 Migros

Son zamların ardından viski fiyatları 2024 yılı itibariyle yeniden belirlendi. Fiyatlar, markalara ve miktarlara göre değişiklik gösteriyor. Aşağıdaki tabloda Jack Daniel’s, Johnnie Walker, Chivas Regal ve Ballantine’s gibi popüler markaların güncel fiyatlarını bulabilirsiniz:

MarkaÇeşitMiktarFiyat (TL)
Johnnie WalkerRed Label50 cl715 TL
Chivas Regal12 Yıllık35 cl700 TL
Jack Daniel’sOld No.770 cl1.290 TL
Ballantine’sFinest100 cl1.290 TL
JamesonBlack Barrel70 cl1.450 TL
Talisker10 Yıllık70 cl2.300 TL
Bells50 cl629 TL
J&B150 cl1.800 TL
Johnnie WalkerBlue Label70 cl8.500 TL
Long Johnİskoç Viskisi100 cl950 TL

Yukarıdaki tabloda da görüldüğü üzere, viski fiyatları özellikle miktar arttıkça yükseliyor. 35’lik şişeler nispeten daha uygun fiyatlı olurken, 70’lik ve 100’lük şişeler oldukça yüksek fiyatlara ulaşıyor.

2. Chivas Regal Viski Fiyatları 2024

Chivas Regal, Türkiye’de en çok tercih edilen viski markalarından biri olup, fiyatları da sıklıkla araştırılıyor. 2024 yılında gelen zamlarla birlikte Chivas Regal viskileri, farklı miktar seçeneklerine göre şu fiyatlarla satışa sunuluyor:

Chivas Regal ÇeşidiMiktarFiyat (TL)
Chivas Regal 12 Yıllık35 cl700 TL
Chivas Regal 12 Yıllık50 cl975 TL
Chivas Regal 12 Yıllık70 cl1.300 TL
Chivas Regal 12 Yıllık100 cl1.775 TL
Chivas Regal 12 Yıllık175 cl3.250 TL
Chivas Regal 13 Yıllık70 cl1.600 TL
Chivas Regal 15 Yıllık70 cl2.200 TL
Chivas Regal 18 Yıllık70 cl2.850 TL
Chivas Regal 25 Yıllık70 cl16.500 TL

Chivas Regal’in farklı yıllandırılmış viskilerinin fiyatlarında da büyük farklılıklar görülüyor. Özellikle 25 yıllık şişelerin fiyatları oldukça yüksek olup, 16.500 TL gibi rakamlara ulaşmış durumda.

3. Jack Daniel’s Viski Fiyatları 2024

Amerikan viskisi denince akla gelen ilk markalardan biri olan Jack Daniel’s, Türkiye’de geniş bir hayran kitlesine sahip. 2024 yılında yapılan zamlarla birlikte Jack Daniel’s fiyatları şu şekilde belirlenmiştir:

Jack Daniel’s ÇeşidiMiktarFiyat (TL)
Old No 735 cl700 TL
Old No 750 cl945 TL
Old No 770 cl1.290 TL
Old No 7100 cl1.775 TL
Tennessee Honey35 cl700 TL
Tennessee Honey70 cl1.290 TL
Tennessee Apple35 cl700 TL
Tennessee Apple70 cl1.290 TL
Sinatra Select100 cl6.750 TL

Jack Daniel’s Old No 7 ve Tennessee Honey çeşitleri Türkiye’de en çok tüketilen viskiler arasında yer alırken, fiyatlar markanın premium ürünlerinde (örneğin Sinatra Select) oldukça yüksek seviyelere çıkıyor.

4. Johnnie Walker Viski Fiyatları 2024

Johnnie Walker, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de geniş bir tüketici kitlesine sahip. 2024 yılı itibariyle farklı Johnnie Walker çeşitlerinin fiyatları şu şekildedir:

Johnnie Walker ÇeşidiMiktarFiyat (TL)
Red Label35 cl519 TL
Red Label50 cl715 TL
Red Label70 cl925 TL
Red Label100 cl1.290 TL
Black Label35 cl675 TL
Black Label50 cl975 TL
Black Label70 cl1.300 TL
Blue Label70 cl8.500 TL
Double Black70 cl1.550 TL

Johnnie Walker’ın Blue Label gibi premium viskileri, daha yüksek fiyat aralığında yer alırken, Red Label ve Black Label gibi daha erişilebilir seçenekler ise nispeten daha düşük fiyatlarla satılıyor.

5. Ballantine’s Viski Fiyatları 2024

Ballantine’s, Türkiye’de çokça tercih edilen bir diğer viski markasıdır. Ballantine’s’in farklı miktarlardaki şişelerinin 2024 yılı fiyatları aşağıda verilmiştir:

Ballantine’s ÇeşidiMiktarFiyat (TL)
Ballantine’s Finest35 cl520 TL
Ballantine’s Finest50 cl715 TL
Ballantine’s Finest70 cl925 TL
Ballantine’s Finest100 cl1.290 TL
Ballantine’s 12 Yıllık35 cl575 TL
Ballantine’s 12 Yıllık50 cl799 TL
Ballantine’s 12 Yıllık70 cl1.090 TL
Ballantine’s 17 Yıllık70 cl2.500 TL

Ballantine’s’in özellikle yıllandırılmış viskilerinde fiyatlar oldukça yüksek seviyelere çıkıyor. 17 yıllık Ballantine’s şişesi, 2.500 TL gibi bir rakama ulaşıyor.

6. Viski Tüketiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Alkol fiyatlarının sürekli artış gösterdiği bir dönemde, tüketicilerin daha bilinçli hareket etmeleri önemli hale geliyor. Viski gibi yüksek alkollü içeceklerin aşırı tüketimi, sağlığı olumsuz yönde etkileyebileceğinden, ölçülü ve sorumlu bir tüketim alışkanlığı geliştirilmesi önemlidir.

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