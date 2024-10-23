TUSAŞ’ın Sahibi Kim? TUSAŞ Nerede? TUSAŞ Ne Üretiyor? TUSAŞ Özel Sektörün mü Devlete mi ait?

Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ), Türkiye’nin savunma sanayii alanındaki önemli aktörlerinden biridir. Ancak, TUSAŞ’ın sahibi kimdir? TUSAŞ, özel mi yoksa devlet kuruluşu mu? Bu sorular son zamanlarda sıkça gündeme gelmektedir.

TUSAŞ’ın Tarihçesi ve Kuruluşu

TUSAŞ, 28 Haziran 1973’te Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde kuruldu. Kuruluşun amacı, Türkiye’nin savunma sanayisinde dışa bağımlılığı azaltmaktır.

Özellikle F-16 savaş uçaklarının üretiminde önemli bir rol oynamıştır. 1984 yılında Türk-Amerikan ortak yatırımı olarak faaliyete geçen TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TAİ), uçak sistemlerinin entegrasyonu ve uçuş testleri için önemli bir merkez haline geldi.

2005 yılında TAİ’deki yabancı hisseler Türk yatırımcılar tarafından satın alınarak şirket yeniden yapılandırıldı. Bu sürecin ardından TAI ve TUSAŞ birleştirildi ve TUSAŞ, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. adıyla faaliyetlerini genişletti.

TUSAŞ Kamu Şirketi mi? Hisse Yapısı

TUSAŞ, kamusal bir kuruluş olarak faaliyet gösterirken, hisselerinin yapısı dikkat çekmektedir. TEI’nin hisse yapısında yüzde 50,5’lik pay, TUSAŞ’a aittir. Ayrıca, yüzde 46,2’lik pay General Electric’e, yüzde 3,3’lük pay ise Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı ile Türk Hava Kurumu’na aittir. Bu yapı, TUSAŞ’ın hem devlet destekli bir şirket olduğunu hem de özel sektörden ortaklıklar içerdiğini göstermektedir.

TUSAŞ Nerede ve Ne Üretiyor?

TUSAŞ’ın genel merkezi Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunmaktadır. Türkiye’nin önde gelen teknoloji merkezlerinden biri olarak, TUSAŞ, hava platformlarının tasarımı, üretimi ve satış sonrası hizmetlerinde kritik bir rol üstlenmektedir.

TUSAŞ, dünya genelinde sıklıkla tercih edilen uçakların parça üretimini gerçekleştirmektedir. Özellikle Airbus A380, Airbus A400M gibi uçakların yanı sıra, Airbus A350’nin kanatçık üretimini de üstlenmektedir. Bu üretim süreçleri, TUSAŞ’ın uluslararası alandaki rekabetçiliğini artıran unsurlardır.

TUSAŞ, Türkiye’nin savunma sanayisinde önemli bir yere sahip olmasının yanı sıra, özel ve kamu ortaklığı yapısıyla dikkat çekmektedir. Gelişmiş teknolojileri ve geniş üretim yelpazesi ile hem yerli hem de uluslararası projelerde yer alması, gelecekteki başarıları için umut verici bir tablo çizmektedir.