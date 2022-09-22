21 Eylül 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları canlı çekiliş sonrası millipiyangoonline.com adresinde!

21 Eylül 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları millipiyangoonline.com sayfasında yer alacak. Haftanın ikinci Sayısal Loto çekilişinde gözler talihli rakamlarda olacak. Peki, Çılgın Sayısal Loto 21 Eylül 2022 sonuçları ve bilet sorgulama ne zaman, saat kaçta millipiyangooline.com adresinde olacak?

Talihli adayları 139 milyon lirayı aşan devasa ikramiye tutarına sahip şans oyununda kazandıran numaraları doğru tahmin etmeye çalışacaklar. Şans oyunu tutkunları çekilişi canlı olarak Milli Piyango TV’den izleyebilecekler. Ayrıca süperstar ve joker numaraları da kazançları katlayacak.

21 EYLÜL 2022 SAYISAL LOTO SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sayısal çekilişi çarşamba günü gerçekleştirilecek. Saat 21:30’da başlayacak çekiliş Milli Piyango TV’den canlı olarak izlenecek. Bilet sorgulama işlemleri ise “millipiyangoonline.com” adresinde olacak. Yaklaşık 5-6 dakika sürecek çekiliş sonrasında tüm talihli rakamlar belirlenmiş olacak.