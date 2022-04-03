Nisan ayında ekonomi gündemi yoğun

Nisan ayında ekonominin gündemi yoğun. Yarın enflasyon ve dış ticaret istatistikleri belli olacak. Emeklilerin bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağı da bu ay içinde açıklanacak.

Nisan ayında ekonomide gündem oldukça hareketli. TRT Haber’de yer alan bilgilere göre yeni haftadan itibaren ekonomiye dair pek çok önemli veri peş peşe açıklanacak. Yarın gözler enflasyon rakamlarında olacak. Türkiye İstatistik Kurumu, Mart ayı tüketici fiyat endeksi ile üretici fiyat endeksini açıklayacak. Tüketici fiyat endeksi şubatta yüzde 4,81 artmış, yıllık bazda yüzde 54,44 olmuştu.

Mart ayı dış ticaret istatistikleri de Ticaret Bakanı Mehmet Muş tarafından paylaşılacak. Türkiye’nin şubattaki ihracatı 20 milyar dolar olmuş, tüm zamanların en yüksek şubat ayı ihracatı gerçekleşmişti. TÜİK, şubat dönemine ilişkin işsizlik rakamlarını 11 Nisan’da, sanayi üretim endeksini 12 Nisan’da açıklayacak. Bütçenin geçen aya ilişkin verileri de 15 Nisan’da belli olacak.