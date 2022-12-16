PRR. Brüksel Portekiz için 1,8 milyar avroluk dilime ‘tamam’ dedi

Brüksel, 30 Eylül’de “Portekiz’in Komisyon’a 20 kilometre taşı ve hedefe uyum temelinde bir ödeme talebi sunduğunu” hatırlatır.

Bu Cuma günü Avrupa Komisyonu, Kurtarma ve Dayanıklılık Planı (RRP) kapsamında Portekiz’e verilecek 1.8 milyar Avroluk dilimi onayladı.

Haber kaynaklarına gönderilen açıklamada, “Avrupa Komisyonu bugün, Portekiz’in Yeni Nesil AB’nin merkezinde yer alan ana araç olan Kurtarma ve Dayanıklılık Mekanizması (RRM) kapsamında 1.8 milyar Avroluk hibe ve kredi talebine ilişkin olumlu bir ön değerlendirmeyi onayladı” denildi.

Brüksel, 30 Eylül’de “Portekiz’in Komisyon’a, ikinci dilim için Konsey Uygulama Kararında belirlenen 20 kilometre taşı ve hedefe uyum temelinde bir ödeme talebi sunduğunu hatırlatır.

“Bu kilometre taşları ve hedefler, kamu hastaneleri yönetimi ile kamu ve özel sektörde dijital dönüşüm alanlarındaki reformları kapsamaktadır. Bazı kilometre taşları ve hedefler de sağlık, ormancılık, su yönetimi, sosyal koruma, inovasyon, sürdürülebilir hareketlilik, dijital beceriler, kültür, kamu maliyesi ve kamu yönetimi alanlarındaki büyük yatırımlarla ilgilidir.”

Buna ek olarak, “Portekiz makamları talepleriyle birlikte, 20 kilometre taşı ve hedefe uyulduğunu gösteren ayrıntılı ve eksiksiz kanıtlar sunmuştur”.

“Komisyon, ödeme talebine ilişkin ön olumlu değerlendirmesini sunmadan önce bu bilgileri kapsamlı bir şekilde değerlendirmiştir” ifadesi okunabilir.

Brüksel’e göre, “Portekiz’in toparlanma ve dayanıklılık planı, 20 tematik bileşene yayılan geniş bir yatırım ve reform tedbirleri yelpazesi içermektedir.”

Portekiz’in planının 15.5 milyar Avro değerinde hibe ve 2.7 milyar Avro değerinde kredi ile destekleneceği, bunun 2.2 milyar Avroluk kısmının ön finansman olarak 3 Ağustos 2021’de Portekiz’e ödendiği ve 1.16 milyar Avronun da ilk ödeme talebi olarak 9 Mayıs 2022’de ödendiği belirtiliyor.