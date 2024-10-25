25 Ekim 2024 Spot Elektrik Fiyatları: Güncel Veriler ve Fiyat Değişiklikleri

Enerji piyasasındaki son gelişmelerle birlikte, 25 Ekim 2024 için spot elektrik fiyatları belli oldu. EPİAŞ (Enerji Piyasaları İşletme AŞ) tarafından açıklanan verilere göre, elektrik fiyatlarında belirgin değişiklikler dikkat çekiyor. İşte detaylar ve öne çıkan fiyat bilgileri.

Spot Elektrik Fiyatları: En Yüksek ve En Düşük Değerler

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3.000 TL, en düşük ise 614 TL 3 kuruş olarak belirlendi. Fiyatların en yüksek seviyeye ulaşacağı saatler, 18:00 ve 19:00 olarak tespit edildi. Gün ortasında, saat 12:00’de ise fiyatlar en düşük seviyesini görecek.

Elektrik Piyasasında İşlem Hacmi Azaldı

EPİAŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 3,8 oranında azaldı. Bu düşüşle birlikte işlem hacmi 1 milyar 361 milyon 11 bin 648 TL seviyesine geriledi. Bu durum, elektrik piyasasında kısa vadeli dalgalanmaların bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

Ortalama Fiyatlar: Aritmetik ve Ağırlıklı Değerler

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2.357 TL 37 kuruş olarak kaydedildi. Ağırlıklı ortalama fiyat ise 2.371 TL 54 kuruş oldu. Bu ortalama değerler, elektrik fiyatlarındaki genel eğilimi yansıtıyor ve piyasadaki arz-talep dengesini gösteriyor.

Bugünün Fiyatları: En Yüksek ve En Düşük Seviyeler

Spot piyasada bugün için belirlenen elektrik fiyatlarına bakıldığında, bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı 3.000 TL, en düşük fiyatı ise 863 TL 63 kuruş olarak açıklandı. Bu fiyatlar, enerji tüketicileri ve sektördeki oyuncular için önemli bir referans niteliği taşıyor.

25 Ekim 2024 itibarıyla spot elektrik fiyatları, enerji piyasasındaki gelişmeleri ve arz-talep dengelerini yakından takip edenler için dikkat çekici veriler sunuyor. Özellikle, gün içerisindeki fiyat dalgalanmaları enerji tüketimi ve maliyet planlaması açısından önemli bir role sahip.