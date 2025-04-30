EasyJet, Jet2 ve TUI’den Elektrik Kesintileri Hakkında Açıklama

28 Nisan’da yaşanan büyük çaplı elektrik kesintisi sonrası Avrupa genelinde hava trafiğinde ciddi aksaklıklar yaşanıyor. EasyJet, Jet2 ve TUI’den güncel açıklamalar geldi.

28 Nisan 2025 Pazartesi günü İspanya ana karası, Portekiz ve Andorra’yı etkisi altına alan yaygın elektrik kesintileri, Avrupa genelinde ulaşımı sekteye uğrattı. Elektrik kesintisi sonrası birçok havalimanı geçici olarak devre dışı kaldı. Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi (FCDO) çoğu bölgede elektrik hizmetinin yeniden sağlandığını duyurdu ancak kesintinin yol açtığı gecikmeler hâlâ sürüyor.

EasyJet: “Çoğu Uçuş Planlandığı Gibi Gerçekleşti”

EasyJet yetkilileri, elektrik kesintilerine rağmen uçuşlarının büyük kısmının planlandığı şekilde gerçekleştiğini açıkladı. Şirket, gecikmelerin çoğunlukla sabah saatlerinde planlanan uçuşları etkilediğini belirtti. Uçuşlarını kaçıran yolcular için easyJet, rezervasyondan itibaren 72 saat içinde ücretsiz uçuş değişikliği imkânı sunduğunu duyurdu.

Jet2: “Uçuşlarımız Normal Seyrediyor”

Elektrik kesintilerinden etkilenen diğer bir havayolu Jet2, tüm uçuşlarının şu anda normal seyrinde devam ettiğini bildirdi. Şirket, yolcuların bilgilendirilmesi amacıyla SMS ve e-posta yoluyla anlık güncellemeler yapılacağını açıkladı. Jet2 yetkilileri, operasyonların kesintiden etkilenmemesi için gerekli tüm önlemlerin alındığını vurguladı.

TUI: “Balear ve Kanarya Adaları Etkilenmedi”

TUI, İspanya ve Portekiz ana karasında yaşanan kesintileri yakından takip ettiğini ve gerekli desteğin sağlandığını duyurdu. Şirketin açıklamasında Balear Adaları, Kanarya Adaları, Madeira ve Azorlar gibi turistik bölgelerin elektrik kesintilerinden etkilenmediği bilgisi yer aldı. Bu bölgeler için planlanan uçuşlarda herhangi bir aksama yaşanmadığı bildirildi.

Havalimanları Normalleşmeye Çalışıyor

Avrupa genelindeki birçok havalimanı, kesintilerin ardından normale dönmek için yoğun mesai harcıyor. Ancak uçuş programlarının tam anlamıyla düzelmesinin zaman alabileceği belirtiliyor. Gecikmeler ve iptaller, özellikle İspanya ve Portekiz ana karasına veya bu bölgelerden yapılan uçuşlarda etkisini sürdürüyor.

Yolculara Uyarı: Esnek Kalın ve Güncellemeleri Takip Edin

FCDO, yolculara seyahatten önce havayolu firmalarıyla iletişime geçmeleri ve uçuşlarının durumunu teyit etmeleri yönünde tavsiyede bulundu. Havayolu ve havalimanı çalışanlarının süreci yönetmeye devam ettiği, yolcuların ise sabırlı ve anlayışlı olmalarının önem taşıdığı belirtildi.

Kesintiler Etkisini Sürdürüyor

Her ne kadar elektrik hizmeti büyük ölçüde yeniden sağlanmış olsa da, seyahat zincirinde yaşanan aksamaların tamamen giderilmesi zaman alabilir. Bu nedenle yolcular, seyahat planlarında esneklik göstermeli ve havayolu şirketlerinden gelen resmi bildirimleri dikkatle takip etmelidir.