Figueira da Foz açıklarındaki açık deniz rüzgâr enerjisi projesinin Danimarkalı bir yatırım fonu tarafından tamamlanması, inşaat süresi boyunca yedi ila sekiz bin arasında istihdam yaratabilir.

Copenhagen Offshore Partners’ın (COP) Portekiz pazarından sorumlu Afonso César Machado’ya göre, doğrudan, dolaylı ve uyarılmış işlerden kaynaklanan bu işçi sayısına ek olarak, inşaattan sonra platformun bakımı 800 doğrudan işi absorbe edecektir.

Duyuru bu öğleden sonra, Coimbra bölgesindeki Figueira da Foz’da, yerel belediye ve balıkçılık sektörü ve araştırma ile bağlantılı çeşitli ortaklarla açık deniz yenilenebilir enerji potansiyelinin kullanılmasının teşvik edilmesine yönelik bir işbirliği protokolünün imzalanması sırasında yapıldı.

COP’u bir araya getiren Danimarkalı yatırım fonu Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), Figueira da Foz açıklarında denizde Nortada adı verilen 2 Gigawatt üretim kapasitesine sahip bir rüzgar enerjisi projesine sekiz milyar Avro yatırım yapmayı planlıyor.

Proje Portekiz’deki ilk büyük ölçekli açık deniz rüzgar çiftliği olacak ve hükümetin Viana do Castelo, Leixões, Figueira da Foz, Ericeira-Cascais ve Sines açıklarında denizde yenilenebilir enerji kullanımı için beş alan oluşturan önerisi için kamuoyu görüşünü bekliyor.

Okyanus kökenli veya konumlu yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim merkezlerinin planlanması ve işletilmesi için mekansallaştırılmış alanlara ilişkin ön teklife yönelik “önerilerin formüle edilmesi ve katkıların toplanması” amacıyla 20 Ocak’ta başlayan ve Mart ayı ortasında sona erecek olan kamu dinleme süreci devam ediyor.

Figueira da Foz, 1.237 kilometrekare (km2) ve dört gigawatt’a kadar kapasite potansiyeli ile en büyük rüzgar santrali kurulum alanı için önerilirken, onu Viana do Castelo (663 km2 ve 2GW), Sines (499 km2 ve 1.5GW) ve Ericeira ve Sintra/Cascais (300 km2 ve 1GW) takip etmektedir.

Afonso César Machado, “Bu sektör, karbonsuzlaştırma, enerji üretimi ve hatta endüstriyel bileşeninin yanı sıra, diğer sektörlerde de büyük fırsatlar sunuyor” dedi.

Portekiz COP piyasası başkanı “açık deniz enerjisinin bilim ve çok çeşitli alanlarda araştırma ve geliştirme için bir fırsat olduğunu ve ülkenin kurumlarını sektörün ön saflarına taşıyabileceğini” düşünmektedir.

“Afonso César Machado, bunun aynı zamanda balıkçılık endüstrisi ve toplulukları için de bir fırsat olduğunu vurgulayarak, “Yeni dinamikler ve yepyeni bir dizi faaliyet getirdiği için yerel topluluklar ve ekonomiler için de bir fırsattır” dedi.

“Portekiz için büyük planlarımız var. Portekiz kıyılarının bu bölgesini, açık deniz enerji gelişimi ve Figueira da Foz’un iklim değişikliğiyle mücadelenin yanı sıra karbonsuzlaştırma ve ülkenin yeniden sanayileşmesi ve enerji bağımsızlığı konularında belirleyici bir rol oynaması için muazzam bir potansiyele sahip olduğu için belirledik.”

Figueira da Foz Belediye Başkanı, belediyenin Danimarka fonu ile işbirliğinin “protokol metninde söz konusu olan şey için yürürlükte olan yasal prosedürlere saygıyı güvence altına aldığını ve bunun bölge, belediye ve ülke için çok önemli olduğunu” vurguladı.

Pedro Santana Lopes’e göre, “yerel toplulukların tüm bu sürece, yani ülke ekonomisi için çok önemli olan balıkçılık faaliyetine dahil edilmesi” yerel otorite için “kilit bir nokta”.

Belediye Başkanı ayrıca balıkçılık faaliyetlerini etkilememek için projenin çevresel dengesine “dikkat ve saygı” gösterilmesini sağlamıştır.