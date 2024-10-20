Spot Doğal Gaz Fiyatları: 20 Ekim 2024 Rakamları

Enerji piyasasındaki gelişmeler ışığında, spot doğal gaz piyasasında 20 Ekim 2024 tarihine ait veriler açıklandı. İşlem hacmi, referans fiyatlar ve gaz giriş-çıkış miktarlarına dair önemli detaylar aşağıda yer alıyor.

1000 Metreküp Gazın Referans Fiyatı

20 Ekim 2024 tarihinde, spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11.892,26 TL olarak belirlendi. Bu referans fiyatı, piyasa katılımcıları için önemli bir gösterge niteliğinde.

Spot Piyasada İşlem Hacmi

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, 19 Ekim’de spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 7.182.289 TL oldu. Bir önceki gün bu rakam 9.267.014 TL olarak kayıtlara geçmişti, bu da işlem hacminde düşüş yaşandığını gösteriyor.

Gaz Ticaret Miktarı

Dün itibarıyla doğal gaz ticaret miktarı 604 bin metreküp olarak kaydedildi. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12.486,87 TL iken, satış fiyatı ise 11.297,65 TL olarak açıklandı.

Türkiye’deki Doğal Gaz Arz ve Giriş Miktarları

20 Ekim 2024 tarihinde Türkiye’ye 142 milyon 154 bin 240 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Aynı gün piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 142 milyon 306 bin 11 metreküp olarak kayıtlara geçti.