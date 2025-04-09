🌍 Pegasus’tan Kuzey Afrika Açılımı: İstanbul’dan Cezayir’e Direkt Sefer

İlk uçuş için geri sayım başladı: Haftada 5 gün karşılıklı seferlerle Cezayir artık daha yakın. ✈️ Yeni rota ile sınırlar kalkıyor

Düşük maliyetli uçuş seçenekleriyle tanınan Pegasus Hava Yolları, uluslararası uçuş ağını genişletmeye hız kesmeden devam ediyor. Şirket şimdi de İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ile Cezayir Uluslararası Havalimanı arasında düzenleyeceği yeni seferlerle dikkatleri üzerine çekiyor.

Bu yeni hat, yalnızca tatil planı yapanlar için değil, aynı zamanda iş ve ticaret bağlantıları kurmak isteyenler için de büyük fırsatlar sunuyor. Peki bu seferler ne zaman başlıyor ve hangi günler uçulacak?

📅 İlk uçuş 23 Mayıs’ta: Detaylı uçuş gün ve saatleri

Pegasus’un resmi açıklamasına göre, İstanbul-Cezayir uçak seferleri 23 Mayıs 2025 Cuma günü başlıyor. Haftada tam 5 gün karşılıklı olarak düzenlenecek uçuşlar, iki ülke arasındaki ulaşımı önemli ölçüde kolaylaştıracak.

🛫 İstanbul’dan Cezayir’e uçuş saatleri:

Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma ve Cumartesi günleri

Kalkış: 11.10 – İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan

🛬 Cezayir’den İstanbul’a dönüş uçuşları:

Aynı günlerde

Kalkış: 14.05 – Cezayir Uluslararası Havalimanı’ndan

Bu saat aralıkları, günübirlik iş seyahatleri veya kısa süreli tatiller için oldukça uygun bir seçenek sunuyor.

🌐 Neden Cezayir?

Kuzey Afrika’nın en büyük ülkesi olan Cezayir, son yıllarda hem turizm hem de ticaret açısından Türk vatandaşları için ilgi çekici bir destinasyon haline geldi. Akdeniz’e kıyısı olan bu tarihi şehir, hem kültürel hem ekonomik bağların gelişmesini destekliyor.

Pegasus’un Cezayir seferleriyle birlikte Türkiye-Cezayir hattında yolculuk yapmak artık hem daha ekonomik hem de konforlu hale geliyor. Özellikle İstanbul üzerinden aktarma yapmak zorunda kalan yolcular için bu yeni rota büyük bir kolaylık sağlayacak.

Uçuş ağında bir halka daha

Pegasus Hava Yolları’nın İstanbul-Cezayir uçuşları, sadece iki ülke arasındaki ulaşımı değil, aynı zamanda iş dünyası, turizm ve kültürel etkileşimleri de olumlu yönde etkileyecek. Uçuşların haftada 5 gün yapılacak olması ise hem esneklik hem de planlama kolaylığı sunuyor.

Eğer siz de Kuzey Afrika’nın sıcak havasını yerinde yaşamak, Cezayir sokaklarını keşfetmek ya da iş bağlantılarınızı yerinde kurmak istiyorsanız, 23 Mayıs itibarıyla Pegasus’un yeni seferleriyle gökyüzüne merhaba deme zamanı!