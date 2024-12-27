2024 Yılında Uçak Bileti Fiyatları: En Pahalı ve En Ucuz Rotalar

2024 yılına ait uçak bileti fiyatları ve seyahat tercihleri üzerine yayımlanan rapor, uçuş fiyatlarının yıl boyunca nasıl değiştiğini ve yolcuların hangi rotaları tercih ettiğini gözler önüne seriyor. Farklı bölgeler arasındaki bilet fiyatları, seyahat dönemlerine göre önemli farklılıklar gösterdi.

En Pahalı Uçak Biletleri

2024’te, bazı rotalar uçak biletleri konusunda bütçeyi oldukça zorladı. Yılın en pahalı uçak biletleri, özellikle dış hatlar ve yoğun dönemlerde dikkat çekti.

En Pahalı Tek Yön Dış Hat: İstanbul – San Francisco

İstanbul’dan San Francisco’ya yapılan tek yönlü uçuş, 160.000 TL ile yılın en pahalı dış hat bileti oldu. Bu bilet fiyatı, uzun mesafe ve yoğun talep nedeniyle zirveye oturdu.

En Pahalı Gidiş-Dönüş Dış Hat: İstanbul – New York

İstanbul – New York arasında gidiş-dönüş bilet fiyatı ise 226.000 TL ile en yüksek fiyatlı dış hat bileti olarak kaydedildi. Bu rota, uçuş mesafesi ve yüksek talep nedeniyle bilet fiyatlarının zirve yaptığı alanlardan biri.

En Pahalı İç Hat: Bodrum – İstanbul

İç hatlarda ise Bodrum – İstanbul hattı, 12.000 TL ile en pahalı tek yön uçuş oldu. Bu rotada da yaz dönemi ve yoğun turist akışı fiyatları artırdı.

En Pahalı Gidiş-Dönüş İç Hat: Ankara – İstanbul

Ankara ile İstanbul arasındaki gidiş-dönüş uçuşları da 15.000 TL ile dikkat çekti. Özellikle yaz aylarında iç hat uçuşlarına olan ilginin artmasıyla bilet fiyatları yükseldi.

Aktarmalı uçuş

2024 Yılının En Ucuz Uçak Biletleri

Diğer yandan, 2024’te yolcuların bütçelerini zorlamayan uçuşlar da mevcut. İşte yılın en ekonomik uçak biletleri:

En Ucuz Tek Yön Dış Hat: Priştine

Priştine’ye yapılan tek yönlü uçuşlar, 829 TL ile yılın en ekonomik dış hat bileti oldu. Bu uçuş, uygun fiyatlı ve kısa mesafeli bir seyahat isteyenler için ideal bir seçenek sundu.

En Ucuz Gidiş-Dönüş Dış Hat: Ankara – Tahran

Ankara ile Tahran arasındaki gidiş-dönüş uçuşu, 1.933 TL ile en uygun fiyatlı dış hat biletleri arasında yer aldı.

En Ucuz İç Hat: İstanbul – İzmir

İstanbul ile İzmir arasındaki uçuş, 432 TL ile iç hatlarda en ekonomik seçenek oldu. Bu bilet, özellikle kısa mesafeli seyahatler için bütçesini düşürmek isteyenler için cazip bir fırsat sundu.

En Ucuz Gidiş-Dönüş İç Hat: Balıkesir – İstanbul

Balıkesir ile İstanbul arasındaki gidiş-dönüş uçuşu ise 1.043 TL ile en uygun fiyatlı iç hat biletlerinden biri olarak öne çıktı.

Popüler Seyahat Rotaları

2024 yılında, hem iç hatlarda hem de dış hatlarda en çok tercih edilen seyahat rotaları belli oldu. Bu yılın en fazla tercih edilen destinasyonları, yolcuların seyahat alışkanlıkları hakkında önemli bilgiler sundu.

İç Hatlarda Favori Şehirler

İstanbul

Antalya

İzmir

Adana

Trabzon

Bodrum

Dış Hatlarda Popüler Şehirler

Tahran

Bakü

Bangkok

Üsküp

Berlin

Düsseldorf

Belgrad

Uçuş Trendleri ve Yolcu Profili

Uçak bileti fiyatlarının en düşük olduğu aylar, iç hatlar için ocak ve nisan, dış hatlar için ise ocak ve mayıs olarak belirlendi. Bu dönemde, ekonomik biletler daha fazla tercih edildi.

Ayrıca, 2024 yılı boyunca uçan yolcuların yaş ortalamaları da dikkat çekti. İç hatlarda yolcuların yaş ortalaması 36 iken, dış hatlarda bu rakam 35 oldu. Bu, genç ve orta yaş grubunun seyahatlerde önemli bir paya sahip olduğunu gösteriyor.