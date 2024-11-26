2025’te Kaç Gün Tatil Olacak? 2025 Resmi Tatiller Hangi Gün?

2025 yılı, Türkiye’deki çalışanlar, öğrenciler ve tatil planı yapan herkes için önemli bir yıl olacak. Peki, 2025’te kaç gün tatil var? Resmi tatiller hangi tarihlere denk geliyor? Ramazan ve Kurban Bayramı 2025’te hangi günlerde kutlanacak? Ayrıca, 2025 yılındaki dini günler ne zaman? Tatil planlarını erkenden yapmak isteyenler için tüm bu soruların cevapları ve 2025 yılına dair detaylı tatil takvimi haberimizde yer alıyor. 2025 yılı boyunca tatil fırsatlarını nasıl değerlendirebileceğinizi öğrenmek için yazımıza göz atın!

2025 yılı, Türkiye’deki çalışanlar ve öğrenciler için birçok resmi tatil fırsatı sunuyor. Tatil planlarını erkenden yapmak isteyenler için 2025 yılı toplamda 14,5 gün resmi tatil ile geçecek. İşte 2025 yılına ait tüm resmi tatil günleri:

Yılbaşı – 1 Ocak 2025, Çarşamba

– 1 Ocak 2025, Çarşamba Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı – 23 Nisan 2025, Çarşamba

– 23 Nisan 2025, Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü – 1 Mayıs 2025, Perşembe

– 1 Mayıs 2025, Perşembe Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı – 19 Mayıs 2025, Pazartesi

– 19 Mayıs 2025, Pazartesi Demokrasi ve Millî Birlik Günü – 15 Temmuz 2025, Salı

– 15 Temmuz 2025, Salı Zafer Bayramı – 30 Ağustos 2025, Cumartesi

– 30 Ağustos 2025, Cumartesi Cumhuriyet Bayramı – 29 Ekim 2025, Çarşamba

Bu tatil günleri, hem çalışanların hem de öğrencilerin yıl boyunca dinlenme ve eğlenme fırsatını bulacağı zaman dilimleri olarak öne çıkıyor.

2025 Ramazan ve Kurban Bayramı Tarihleri

2025 yılında Ramazan ve Kurban Bayramı tarihleri de belirlenmiş durumda. Bu yıl, dini bayramlar önemli günleri kapsarken, tatil planları yapanlar için bayram günleri de özel bir yer tutuyor. 2025’te Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı tarihleri şu şekilde olacak:

Ramazan Bayramı Arife Günü – 29 Mart 2025, Cumartesi Gün – 30 Mart 2025, Pazar Gün – 31 Mart 2025, Pazartesi Gün – 1 Nisan 2025, Salı

Kurban Bayramı Arife Günü – 6 Ağustos 2025, Çarşamba Gün – 7 Ağustos 2025, Perşembe Gün – 8 Ağustos 2025, Cuma Gün – 9 Ağustos 2025, Cumartesi Gün – 10 Ağustos 2025, Pazar



Bu tarihler, özellikle dini ibadetlerini yerine getirmek isteyenler için önem taşıyor.

2025 Dini Günler Takvimi

2025 yılı, İslam dünyası için önemli dini günleri de barındırıyor. Üç Aylar başlangıcından Mevlid Kandili’ne kadar pek çok özel gün, dini vecibelerini yerine getirenler için takvimde yer alacak. 2025 yılına ait dini günler ve özel günler şu şekilde sıralanıyor:

Üç Ayların Başlangıcı – 1 Ocak 2025

– 1 Ocak 2025 Regaip Kandili – 2 Ocak 2025

– 2 Ocak 2025 Miraç Kandili – 26 Ocak 2025

– 26 Ocak 2025 Berat Kandili – 13 Şubat 2025

– 13 Şubat 2025 Ramazan Ayının Başlangıcı – 1 Mart 2025

– 1 Mart 2025 Kadir Gecesi – 26 Mart 2025

– 26 Mart 2025 Aşure Günü – 26 Temmuz 2025

– 26 Temmuz 2025 Mevlid Kandili – 5 Ekim 2025

Bu dini günler, özellikle oruç tutanlar ve dini etkinliklere katılanlar için yıl boyunca anlam taşıyan zaman dilimlerini oluşturuyor.

2025 yılı, hem resmi hem de dini tatiller açısından zengin bir yıl olacak. Tatil planı yapmak isteyenler, bu tarihlere göre kendi ajandalarını düzenleyebilirler.