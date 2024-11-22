22 Kasım 2024 Gelinim Mutfakta kim elendi? 22 Kasım Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı?

Kanal D’nin sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta, hafta içi her gün izleyicilerine heyecan dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. Aslı Hünel’in samimi sunumu eşliğinde saat 13.30’da ekrana gelen programda, yarışmacı gelinler her gün en yüksek puanları toplamak için birbirleriyle kıyasıya mücadele ediyor. Günlük çeyrek altın ödülünü kazanmak için hünerlerini sergileyen gelinler, hafta sonunda ise 10 altın bilezik için tüm yeteneklerini ortaya koyuyor.

22 Kasım 2024 tarihinde gerçekleşen hafta finalinde heyecan doruk noktaya ulaştı. Kayınvalidelerden en yüksek puanı alabilmek için büyük bir çaba sarf eden gelinler, aynı zamanda elenmemek için de yarıştılar. Haftanın sonunda en yüksek puanı alan gelin, 10 altın bilezikle ödüllendirilirken, en düşük puanı alan gelin ise yarışmaya veda etti. Peki, Gelinim Mutfakta 22 Kasım’da kim elendi? Hangi gelin 10 altın bilezik kazandı? Çeyrek altını kim kazandı? İşte Tüm bu soruları:

Beste ve Ezgi kuraya kaldı… Çeyrek altını Ezgi kazandı.

10 Altın bileziği kazanan kim?

10 Altın bileziği kazanan yarışmacı 88 puanla Ezgi oldu…

Gelinim Mutfakta’ya veda eden yarışmacı ise SEREN oldu.