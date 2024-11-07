9 Kasım ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu: Kırtasiye, Oyuncak, Ev Eşyaları…

Bugün ŞOK Market’in 9 Kasım 2024 Cumartesi aktüel ürün kataloğuna göz atıyoruz. İşte bu haftanın dikkat çeken ürünleri ve fiyatları:
- Everest Aydınlatmalı Oyuncu Klavyesi: 479 TL
- Everest Oyuncu Mouse: 255 TL
- L PJ On Taşınabilir Projeksiyon Cihazı: 2.700 TL
- Mikado Alarmlı Gece Lambası: 699 TL
- Snoopy Mikrofonlu Oyuncu Kulaklığı: 299 TL
- Oyuncu Mouse Pet: 159 TL
Bu hafta, tüm kırtasiye ürünlerinde %30 indirim de mevcut!
Oyuncaklar arasında da birçok fırsat var:
- Monster Truck Dev Tekerlekli Araçlar: 199 TL
- Üçlü Arabalar: 199 TL
- Atlayış Pisti Yarış Seti: 299 TL
- Çocuk Panduf Kulaklıklı: 129 TL
- Barbie’nin Sevimli Hayvan Arkadaşları: 50 TL
- Chelsea’nin Kamp Macerası Oyun Seti: 49 TL
Ev eşyaları da uygun fiyatlarla satışta:
- Philips 50 İnç 4K Ultra HD Smart TV: 18.900 TL
- Kokoni 3D Yazıcı: 10.000 TL
- Mikrodalga Fırın (20 L): 2.400 TL
- İnox Midi Fırın (45 L): 3.600 TL
- Gazlı Siyah Cam Set Üstü Ocak: 4.800 TL
- Hover 9 Kilogram Çamaşır Makinesi: 14.000 TL
ŞOK Market’in bu hafta sunduğu fırsatlarla alışverişinizi daha uygun hale getirebilirsiniz!