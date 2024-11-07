9 Kasım ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu: Kırtasiye, Oyuncak, Ev Eşyaları…

Bugün ŞOK Market’in 9 Kasım 2024 Cumartesi aktüel ürün kataloğuna göz atıyoruz. İşte bu haftanın dikkat çeken ürünleri ve fiyatları:

Everest Aydınlatmalı Oyuncu Klavyesi : 479 TL

: 479 TL Everest Oyuncu Mouse : 255 TL

: 255 TL L PJ On Taşınabilir Projeksiyon Cihazı : 2.700 TL

: 2.700 TL Mikado Alarmlı Gece Lambası : 699 TL

: 699 TL Snoopy Mikrofonlu Oyuncu Kulaklığı : 299 TL

: 299 TL Oyuncu Mouse Pet: 159 TL

Bu hafta, tüm kırtasiye ürünlerinde %30 indirim de mevcut!

Oyuncaklar arasında da birçok fırsat var:

Monster Truck Dev Tekerlekli Araçlar : 199 TL

: 199 TL Üçlü Arabalar : 199 TL

: 199 TL Atlayış Pisti Yarış Seti : 299 TL

: 299 TL Çocuk Panduf Kulaklıklı : 129 TL

: 129 TL Barbie’nin Sevimli Hayvan Arkadaşları : 50 TL

: 50 TL Chelsea’nin Kamp Macerası Oyun Seti: 49 TL

Ev eşyaları da uygun fiyatlarla satışta:

Philips 50 İnç 4K Ultra HD Smart TV : 18.900 TL

: 18.900 TL Kokoni 3D Yazıcı : 10.000 TL

: 10.000 TL Mikrodalga Fırın (20 L) : 2.400 TL

: 2.400 TL İnox Midi Fırın (45 L) : 3.600 TL

: 3.600 TL Gazlı Siyah Cam Set Üstü Ocak : 4.800 TL

: 4.800 TL Hover 9 Kilogram Çamaşır Makinesi: 14.000 TL

ŞOK Market’in bu hafta sunduğu fırsatlarla alışverişinizi daha uygun hale getirebilirsiniz!