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ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
Genel

9 Kasım ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu: Kırtasiye, Oyuncak, Ev Eşyaları…

Kerim Güler
7 Kasım 20240

Bugün ŞOK Market’in 9 Kasım 2024 Cumartesi aktüel ürün kataloğuna göz atıyoruz. İşte bu haftanın dikkat çeken ürünleri ve fiyatları:

  • Everest Aydınlatmalı Oyuncu Klavyesi: 479 TL
  • Everest Oyuncu Mouse: 255 TL
  • L PJ On Taşınabilir Projeksiyon Cihazı: 2.700 TL
  • Mikado Alarmlı Gece Lambası: 699 TL
  • Snoopy Mikrofonlu Oyuncu Kulaklığı: 299 TL
  • Oyuncu Mouse Pet: 159 TL

Bu hafta, tüm kırtasiye ürünlerinde %30 indirim de mevcut!

Oyuncaklar arasında da birçok fırsat var:

  • Monster Truck Dev Tekerlekli Araçlar: 199 TL
  • Üçlü Arabalar: 199 TL
  • Atlayış Pisti Yarış Seti: 299 TL
  • Çocuk Panduf Kulaklıklı: 129 TL
  • Barbie’nin Sevimli Hayvan Arkadaşları: 50 TL
  • Chelsea’nin Kamp Macerası Oyun Seti: 49 TL

Ev eşyaları da uygun fiyatlarla satışta:

  • Philips 50 İnç 4K Ultra HD Smart TV: 18.900 TL
  • Kokoni 3D Yazıcı: 10.000 TL
  • Mikrodalga Fırın (20 L): 2.400 TL
  • İnox Midi Fırın (45 L): 3.600 TL
  • Gazlı Siyah Cam Set Üstü Ocak: 4.800 TL
  • Hover 9 Kilogram Çamaşır Makinesi: 14.000 TL

ŞOK Market’in bu hafta sunduğu fırsatlarla alışverişinizi daha uygun hale getirebilirsiniz!

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