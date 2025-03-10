ABD Pennsylvania’da Uçak Kazası: Çok Sayıda Yaralı Var

Pennsylvania, Lancaster County’de bir küçük uçağın emekliler köyü yakınında düşmesi yetkilileri harekete geçirdi. Kazada beş kişi yaralanırken, yerleşim alanındaki hiç kimsenin zarar görmemesi büyük bir şans olarak değerlendirildi.

Beechcraft Bonanza Uçağı Havada Sorun Yaşadı

Federal Havacılık Kurulu (FAA) ve Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu (NTSB) tarafından yapılan açıklamalara göre, Beechcraft Bonanza tipi uçak, Lancaster Havalimanı’ndan kalktıktan kısa bir süre sonra sorun yaşayarak yere çakıldı. Hava trafik kontrol (ATC) kıtalarından alınan ses kayıtlarında, pilotun “Açık bir kapımız var, geri dönmeye ihtiyacımız var” dediği ortaya çıktı. Ancak geri dönme izni verilmesine rağmen, saniyeler içinde uçak yere çakıldı.

Alevler ve Yoğun Duman Yükseldi

Kaza sonrası olay yerine gelen Manheim Township İtfaiye Şefi Scott Little, uçakta şiddetli bir yangın çıktığını ve ekibinin yangını söndürmek için hızlı bir şekilde müdahale ettiğini belirtti. Uçağın yere çarptıktan sonra yaklaşık 100 feet (30 metre) sürüklendiği bildirildi.

Tanıklar: “Uçağın Sorun Yaşadığı Belliydi”

Kazaya tanık olan görgü şahitleri, uçağın normal kalkış yapamadığını ve havada dengesiz bir şekilde süzüldüğünü dile getirdi. “Uçağın kalkmadığını, süzülerek ilerlediğini gördüm. O an içime bir şey oturdu ve düşeceğini anladım,” diye belirtti bir tanık.

Kazadan Sonra Yaralılara Müdahale

Kazada yaralanan beş kişiden üçü Lehigh Valley Health Network’ün yanık merkezine sevk edilirken, diğer iki kişi Lancaster General Hospital’da tedavi altına alındı. Bu hastaların pazar akşamı taburcu edildikleri bildirildi.

Yetkililerden Açıklama

Manheim Township Polis Şefi Duane Fisher, uçağın herhangi bir yapıya çarpmadığını ve yerde kimsenin zarar görmediğini vurgularken, Pennsylvania Valisi Josh Shapiro da bir açıklama yaparak, “Eyaletimize ait tüm kaynaklar, kazaya müdahale sürecinde kullanılmak üzere seferber edilmiştir,” dedi.

NTSB Soruşturma Başlattı

Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu (NTSB), kaza ile ilgili ayrıntılı bir soruşturma yürütüeceğini ve uçağın pilotu, teknik durumu ve çevresel koşulların detaylı bir incelemeye tabi tutulacağını duyurdu. Kazaya ilişkin ilk resmi raporun 30 gün içinde yayımlanması bekleniyor