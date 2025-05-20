ABD’nin Üçüncü Büyük Havayolunda Yolcu Trafiği Düşüşte

Southwest Airlines, Şubat 2025’e kadar olan 12 aylık dönemde 173,4 milyon yolcu taşıyarak Amerikan Havacılık Bakanlığı (DOT) istatistiklerinde ülkenin en yoğun üçüncü taşıyıcısı oldu. American Airlines (223,1 milyon) ve Delta Air Lines (199,0 milyon) zirveyi paylaşırken, Southwest’in yolcu sayısı bir önceki yıla göre %1,8 geriledi. Şirket, düşüşü talepteki zayıflama ve ekonomik belirsizliğe bağlıyor.

Doluluk oranı yalnızca %79,9’da kaldı

Ortalama bilet fiyatlarının rekabetçi seviyesine karşın Southwest, söz konusu dönemde %79,9’luk koltuk doluluk oranıyla (load factor) sektör liderlerinin gerisinde kaldı; ilk 10 havayolu içinde Frontier’in ardından en düşük ikinci orana sahip oldu. Avrupa’daki düşük maliyetli rakiplerin çoğunda doluluk %90’ın üzerine çıkarken, Southwest için oran sabit kaldı.

Hawaii iç hatları listenin en zayıf halkası

DOT verilerine göre 10 bin yolcunun üzerindeki hatlar incelendiğinde, Kahului (Lanai) – Lihue uçuşu Southwest’in en düşük doluluk oranına sahip oldu. Havayolu günlük tek seferle hizmet verirken, rakip Hawaiian Airlines aynı parkurda günde üç frekansla %79 doluluk yakaladı. Fazla kapasiteye karşılık gelen düşük talep, şirketi yaz döneminde koltuk arzını %20 azaltmaya yöneltti.

Atlanta–Jackson hattı kapandı, Atlanta seferleri üçte bir düşüyor

Kısa mesafeli Atlanta (ATL) – Jackson (JAN) hattı, 2021’de açılmasından bu yana yolcuların %75’inin aktarmalı seyahat ettiği bir pazar oldu; ancak doluluk %50’nin altına düşünce Nisan 2025’te tamamen sonlandırıldı. Aynı kapsamda Southwest, Atlanta Hartsfield-Jackson’da haftalık sefer sayısını 567’den 381’e ve destinasyon sayısını 37’den 21’e indiriyor.

Ağ optimizasyonu ve yeni tarife stratejisi

Yönetim, kapasite daraltmasının yanı sıra “Basic” adlı yeni bir düşük tarifeyi 28 Mayıs 2025’te devreye alarak gelir verimliliğini artırmayı hedefliyor. Boeing 737 MAX teslimatlarındaki gecikmeler ve yatırımcı baskısı da şirketin filo planlaması üzerinde ek baskı oluşturuyor.

Stratejik önemini koruyor

Southwest Airlines, Hawaii iç hatlarını ve kilit pazarları “stratejik öncelik” olarak tanımlasa da, düşük doluluk sorununun giderilmesi için kapasite ayarlamalarının süreceği belirtiliyor. Şirket, yolcu talebine paralel esnek planlama yaparak 2025 yılı boyunca kârlılığı yeniden yükseltmeyi amaçlıyor.