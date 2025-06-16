All Nippon Airways, Embraer E190-E2 ile Yeni Bir Sayfa Açıyor

Japon havayolu All Nippon Airways (ANA), 2025 Paris Air Show’da Embraer E190-E2 için verdiği 15 adetlik kesin siparişi duyurdu. Bu adımla birlikte ANA, Japonya’da Embraer E-Jet E2 ailesini ilk kez filosuna katacak havayolu oldu. Sipariş, 2025 yılının Şubat ayında açıklanan 77 uçaklık geniş kapsamlı filo dönüşüm planının bir parçası olarak yer alıyor.

ANA’nın tercih ettiği Embraer E190-E2 modeli, E-Jet E2 ailesinin şu anda aktif olarak kullanılan en küçük üyesi konumunda bulunuyor. Sipariş kapsamında 15 adetlik kesin alıma ek olarak, 5 uçaklık opsiyon hakkı da bulunuyor. Teslimatların 2028 yılında başlaması ve 2033’e kadar tamamlanması planlanıyor.

E190-E2, Filoda Hangi Boşluğu Dolduracak?

Embraer E190-E2, yaklaşık 100 koltuk kapasitesiyle ANA’nın mevcut filosunda yer alan 74 koltuklu Dash 8 uçakları ile 166 koltuklu Boeing 737-800 arasında konumlanıyor. Bu durum, E190-E2’yi hem kapasite hem de operasyonel verimlilik açısından avantajlı hale getiriyor.

ANA, şu ana kadar hiç Embraer uçağı kullanmamıştı. Bu sipariş, şirketin ilk kez Embraer jetlerini filosuna dahil etmesi açısından da dikkat çekiyor. ANA’nın filosunda şu anda dar gövdeli uçakların yanı sıra, iç hatlarda yüksek talep nedeniyle bazı geniş gövdeli uçaklar da kullanılıyor.

Embraer’den Açıklama: “ANA’nın Filosuna Katılmaktan Onur Duyuyoruz”

Embraer Ticari Havacılık CCO’su Martyn Holmes, ANA ile yapılan anlaşma hakkında açıklamada bulundu. Holmes, E190-E2’nin sessizliği, yakıt verimliliği ve orta mesafe kapasitesiyle ANA’nın mevcut filosunu tamamlayacak yapıda olduğunu belirtti. Ayrıca kabin düzeninde orta koltuk olmamasının yolcular için ek konfor sunduğunu ifade etti.

Embraer E190-E2, düşük emisyon değeri ve modern tasarımıyla dikkat çekiyor. ANA’nın yeni nesil bölgesel jetlere yönelmesi, sürdürülebilirlik ve operasyonel verimlilik hedefleri doğrultusunda atılmış önemli bir adım olarak öne çıkıyor.