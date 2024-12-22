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Amerika Japonya arası uçak rotası
Genel

Amerika Japonya arası uçak rotası: Amerika ile Japonya arası uçakla kaç saat?

Kerim Güler
22 Aralık 20240

Amerika ile Japonya arasındaki uçak rotası, genellikle okyanus aşırı bir uçuş olup, farklı hava yolları tarafından sunulan bir dizi güzergahı kapsar. Bu rotalar, hem direkt uçuşlar hem de aktarmalı uçuşlar şeklinde olabilir. İşte bu iki ülke arasındaki uçak rotaları hakkında bazı bilgiler:

Direkt Uçuşlar

Amerika’nın büyük şehirlerinden Japonya’nın ana şehirlerine direkt uçuşlar düzenlenmektedir. Bu uçuşlar genellikle Pasifik Okyanusu üzerinde gerçekleşir ve uçuş süresi yaklaşık 11-14 saat arasında değişir. Direkt uçuşlar, daha hızlı ve rahat bir seçenek sunar.

Popüler Direkt Uçuş Rotaları:

  1. Los Angeles (LAX) – Tokyo (Narita veya Haneda)
  2. San Francisco (SFO) – Tokyo (Narita veya Haneda)
  3. New York (JFK) – Tokyo (Narita veya Haneda)
  4. Chicago (ORD) – Tokyo (Narita veya Haneda)
  5. Seattle (SEA) – Tokyo (Narita veya Haneda)

Aktarmalı Uçuşlar

Aktarmalı uçuşlar, genellikle daha uzun sürebilir ancak daha düşük maliyetli olabilir. Aktarmalar, Asya’nın başka büyük şehirlerinde (örneğin, Seul, Hong Kong, Pekin veya Taipei) yapılabilir.

Amerika ile Japonya arası uçakla kaç saat?

Amerika ile Japonya arasındaki uçuş süresi, kalkış ve varış şehirlerine bağlı olarak değişiklik gösterir. Direkt uçuşlar için genel süreler şu şekildedir:

  • Los Angeles (LAX) – Tokyo (Narita veya Haneda): Yaklaşık 11-12 saat
  • San Francisco (SFO) – Tokyo (Narita veya Haneda): Yaklaşık 10-11 saat
  • New York (JFK) – Tokyo (Narita veya Haneda): Yaklaşık 13-14 saat
  • Chicago (ORD) – Tokyo (Narita veya Haneda): Yaklaşık 12-13 saat

Aktarmalı uçuşlarda, aktarma süresine bağlı olarak uçuş süresi 15-20 saate kadar çıkabilir.

Hava Yolları

Amerika ile Japonya arasında uçuşlar düzenleyen başlıca hava yolları arasında şunlar bulunmaktadır:

  • Japan Airlines (JAL)
  • All Nippon Airways (ANA)
  • American Airlines
  • Delta Airlines
  • United Airlines

Uçuş Rotaları ve Havaalanları

Tokyo’ya yapılan uçuşlar genellikle Narita Havaalanı (NRT) veya Haneda Havaalanı (HND) üzerinden yapılır. Diğer Japonya şehirlerine uçuşlar da sıklıkla Osaka (Kansai Havaalanı), Kyoto veya Nagoya gibi büyük şehirlerden yapılmaktadır.

Her iki ülke arasında sık ve çok sayıda uçuş seçeneği bulunduğundan, seyahat tarihleri ve bütçenize göre çeşitli seçenekler mevcuttur.

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