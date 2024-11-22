BİM 22 Kasım 2024 Aktüel Ürünler: Teknoloji ve Isıtma Ürünlerinde Kaçırılmayacak Fırsatlar

BİM, 22 Kasım 2024 tarihli aktüel kataloguyla teknoloji ve ev ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen ürünler sunuyor. Geniş ürün yelpazesiyle bu hafta öne çıkan bazı fırsatlar, elektronik cihazlardan ısıtıcı sistemlere kadar çeşitleniyor. Akıllı televizyonlardan şarjlı süpürgelere, kış için ideal ısıtıcılara kadar birçok ürünü uygun fiyatlarla almak mümkün. İşte BİM’in bu hafta sunduğu fırsatlar ve detaylar:

Dijitsu 58 İnç Ultra HD Google TV: Büyük Ekranda Yüksek Teknoloji

BİM, teknoloji tutkunları için oldukça cazip bir fırsat sunuyor. Dijitsu’nun 58 inçlik Ultra HD Google TV’si, geniş ekranı ve yüksek çözünürlük özelliği ile görsel açıdan tatmin edici bir deneyim sunuyor. Netflix, YouTube, Exxen ve BluTV gibi popüler platformlara erişim imkanı sağlayan bu akıllı televizyon, modern özellikleriyle dikkat çekiyor. Ayrıca, iki yıl garantiyle sunuluyor ve fiyatı 14.995 TL. Eğer siz de evde geniş ekranlı bir televizyon arıyorsanız, bu fırsatı kaçırmamalısınız.

Kumtel Dikey Isıtıcı: Kış Aylarında Sıcaklık Garantisi

Kış mevsimi yaklaşırken, evde rahat bir ortam sağlamak isteyenler için Kumtel Dikey Isıtıcı mükemmel bir tercih olabilir. İki kademe ısıtma ve termostat ayarı ile sıcaklığı kontrol etmek oldukça kolay. Ayrıca, devrilme emniyeti ile güvenli kullanım da sağlanıyor. Çift taraflı ısı yayma kapasitesine sahip bu ürün, 1.795 TL fiyatıyla uygun fiyatlı bir ısıtma çözümü arayanlar için ideal.

Heifer Power X Şarjlı Süpürge: Temizlikte Güçlü Performans

Ev temizliği için pratik ve güçlü bir çözüm arayanlar için Heifer Power X Şarjlı Süpürge de BİM’in 22 Kasım aktüel kataloğunda yer alıyor. 400 W motor gücü ve 5 yıl motor garantisi ile uzun ömürlü kullanım vaat ediyor. Dijital ekranı ve 3 farklı güç seviyesi ile kullanım kolaylığı sağlıyor. Temizlik işlerinizi daha verimli hale getirecek bu ürün, 4.799 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

Diğer Aktüel Ürünler

BİM’in 22 Kasım kataloğunda yer alan diğer önemli ürünler arasında Kumtel Halı Koltuk Temizleme Makinesi (3.499 TL), Kumtel Fanlı Isıtıcı (599 TL) ve Petek Üstü Isı Yönlendirici (259 TL) gibi pratik ev ürünleri bulunuyor. Ayrıca, çocuklar için ideal olan Çocuk Aparatlı Klozet Kapağı da 199 TL’ye satışa sunuluyor.

22 Kasım itibarıyla BİM mağazalarında satışa sunulacak bu ürünler, evde teknoloji ve ısıtma ihtiyacınız için uygun fiyatlı ve kaliteli çözümler sunuyor. Teknoloji ürünlerinden temizlik cihazlarına, ısıtıcı sistemlerden ev aksesuarlarına kadar geniş bir yelpazeye sahip bu fırsatlar, sınırlı stoklarla satışa sunulacak. Eğer siz de bu ürünlerden faydalanmak istiyorsanız, BİM mağazalarına uğramayı unutmayın.