Bodrum-İstanbul Uçuşunda Kedi Kavgası: Dilan Çıtak Tatlıses ve Kabin Memuru Karakolluk Oldu

Türk Hava Yolları’nın (THY) Bodrum-İstanbul seferinde yaşanan sıra dışı bir olay, hem yolcuları hem de havacılık sektörünü şaşkına çevirdi. Sanatçı İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses ile uçağın kabin memurları arasında çıkan gerginlik, uçağın inişinden sonra karakola taşındı.

Olayın Detayları

Dün gece, Türk Hava Yolları’nın Bodrum’dan İstanbul’a düzenlediği uçakta, ünlü sanatçının kızı Dilan Çıtak Tatlıses, yanında kedisiyle birlikte seyahat ediyordu.

Uçak İstanbul hava sahasına yaklaşırken, Tatlıses’in kedisi miyavlamaya başladı. Kedinin bu hareketliliği, bazı yolcular ve kabin memurları tarafından rahatsızlık verici bulundu.

Uçak inişe geçerken, kabin memuru Dilan Çıtak Tatlıses’i kedisini pusetine geri koyması konusunda uyardı. Ancak bu uyarı, Tatlıses ile kabin memuru arasında sözlü bir tartışmanın patlak vermesine neden oldu. Tartışma, kısa süre içinde büyüyerek fiziksel bir kavgaya dönüştü.

Polis Müdahalesi ve Karakol Süreci

İnişin ardından pilot, yaşanan olay nedeniyle uçağa polis ekiplerini çağırdı. Kabin memuru, kendisine saldırdığı gerekçesiyle Dilan Çıtak Tatlıses hakkında şikayetçi oldu. Taraflar, polis eşliğinde havalimanındaki karakola götürüldü.

Dilan Çıtak Tatlıses, karakolda verdiği ifadenin ardından havalimanından ayrıldı. Olayın ardından her iki taraf arasında çözüm arayışları devam ediyor. Bu sıra dışı olay, uçuş sırasında dikkat edilmesi gereken kuralları ve yolcu-kabin personeli arasındaki iletişimin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.