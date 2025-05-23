Boeing 737 MAX Üretimi FAA Sınırında Sabitleniyor

Boeing 737 MAX üretimi, ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından belirlenen aylık 38 uçaklık sınırda istikrar kazanmak üzere. Şirketin yetkilileri, üretim oranının önümüzdeki aylarda bu seviyede kalacağını belirtti. Üretim sınırının aşılabilmesi için Boeing’in bu rakamı sürdürülebilir şekilde koruması ve bunu belgelemesi gerekiyor.

FAA Üretim Sınırına Yakından Bakış

2024 yılının başında Alaska Airlines’a ait bir Boeing 737-9 model uçağın kapı panelinin uçuş sırasında kopması, FAA’nın üretime müdahale etmesine yol açtı. Bu olay sonrası FAA, Boeing’in aylık üretimini 38 uçak ile sınırlandırdı. Bu rakam, şu anda şirketin izinli maksimum üretim kapasitesini oluşturuyor.

Boeing Ticari Uçaklar Kalite Başkan Yardımcısı Doug Ackerman, üretimin bu seviyede istikrar kazanmasının ardından, FAA’ya üretim artırımı için başvuracaklarını bildirdi. Şirketin hedefi, üretim süreci sorunsuz işlediğinde dördüncü üretim hattını devreye almak.

Üretim ve Teslimat Rakamlarında Artış

2025’in ilk dört ayında Boeing, toplamda 175 uçak teslim etti. Bu teslimatların 133’ünü 737 MAX modelleri oluşturdu. Nisan ayında ise 45 uçak teslim edildi; bunlardan 29’u yine 737 MAX modeliydi. Aynı ayda 31 MAX uçağı üretildi. Boeing’in elinde teslim edilmemiş 97 adet hazır uçak bulunuyor.

Ocak ayında da 45 uçak teslim eden Boeing, yılın ilk çeyreğinde toplam 130 teslimat gerçekleştirdi. Bu veriler, şirketin 2025’e geçen yıla kıyasla daha güçlü bir başlangıç yaptığını gösteriyor.

Güvenlik Önlemleri ve Kalite Süreçleri Geliştiriliyor

Boeing, 2024 yılında güvenlik ihlallerini daha etkili tespit edebilmek adına üretim ve kalite denetim süreçlerinde büyük değişikliklere gitti. Şirketin “Speak Up” adı verilen iç bildirim sistemi üzerinden yapılan güvenlik uyarıları, bir önceki yıla göre %220 oranında arttı. Bu bildirimler artık ilgili üretim hattındaki yöneticiler tarafından değil, farklı departmanlardan bağımsız yöneticiler tarafından değerlendiriliyor.

Bununla birlikte Boeing, tedarik zinciri problemlerini daha erken tespit etmek için makine öğrenimi tabanlı sistemler geliştirmeye başladı. Bu teknolojinin istatistiksel olarak sorunlara dair güçlü öngörüler sunduğu açıklandı.

Finansal Hedef: Zarar Sonrası Hızlı Toparlanma

2024 yılında yaklaşık 12 milyar dolar zarar açıklayan Boeing, mali dengesini sağlamak adına 737 MAX teslimatlarını artırmayı kritik bir hedef olarak belirledi. Üretim kapasitesinin yükseltilmesi, yalnızca siparişleri karşılamakla kalmayacak, aynı zamanda şirketin nakit akışını da önemli ölçüde güçlendirecek.

Boeing’in üretim sürecini izleyen uzmanlara göre, şirketin Renton tesislerine dördüncü bir üretim hattı ekleme planı devam ediyor. FAA sınırının başarıyla korunması hâlinde bu adımın devreye alınması bekleniyor.