Boeing, Çin’e Gönderilecek 737 MAX 8 Uçağını Geri Gönderdi

Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki ticaret savaşının gölgesinde Boeing, başlangıçta Çinli bir havayoluna teslim edilmek üzere gönderilmesi planlanan yeni 737 MAX 8 uçağını geri gönderdi. Çin hükümetinin ABD yapımı uçakların teslim alınmaması talimatının ardından, bu gelişme, uçak üreticisinin Çin pazarındaki satışları üzerinde önemli bir etkisi olduğunu gösteriyor.

Ticaret Savaşının Uçak Teslimatlarına Etkisi

Mart 2025’te, Donald Trump’ın Çin mallarına yüksek gümrük vergileri getirmesinin hemen öncesinde, Boeing, Seattle’dan Çin’in Zhoushan bölgesine üç yeni 737 MAX uçağı göndermişti. Ancak bu durum, ticaret gerilimlerinin artmasıyla birlikte değişti ve uçağın geri gönderilmesi, Boeing’in teslimatlarında kesintiye yol açtı. Uçak, Xiamen Air tarafından kullanılan 737 MAX 8 boyasında boyanmış ve yakın zamanda Pasifik’teki dönüş yolculuğuna başlamıştı.

Uçuş verilerine göre, uçağın sadece bir ay önce Seattle’dan Zhoushan’a uçtuğu ve yakıt ikmali yapmak için Hawaii ile Guam’a durakladığı belirtiliyor.

Çin Hükümetinin Teslimatları Durdurma Kararı

Çin’in misilleme tarifelerinin, Çinli havayollarının Boeing uçaklarına karşı büyük mali engeller oluşturması, bu tür teslimatların sürdürülmesini imkansız hale getiriyor. Çin hükümetinin havayollarına verdiği talimat, ABD yapımı mallara karşı uygulanan tarifelerin uçakların maliyetini “önemli ölçüde artıracağını” belirtiyor. Bu da, Çinli taşıyıcıların Boeing uçaklarını teslim almamaları gerektiği anlamına geliyor. Boeing, bu durumun satışlarını ve teslimatlarını etkileyeceğinden endişe duyuyor.

Boeing’in Sipariş ve Teslimat Durumu

Boeing, toplamda 6.319 adet siparişle dünyanın en büyük uçak üreticilerinden biri olmasına rağmen, Çinli havayolları sadece 130 adetlik bir brüt sipariş birikimine sahip. Yüksek tarifeler, Boeing’in Çin pazarındaki gelirlerini ciddi şekilde etkileyebilir. Bu durumda, Çinli havayolları için uçak alımında daha pahalı hale gelen Boeing uçaklarının yerine, başka uçak üreticilerinin fırsat bulması bekleniyor.

Boeing’in uçak teslimatları, Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşından ciddi şekilde etkileniyor. Yüksek gümrük tarifeleri ve Çin hükümetinin talimatları, Boeing’in dünya genelindeki uçak satışlarını yeniden şekillendiriyor. Şu an için Çin pazarındaki belirsizlik, Boeing’in uçak teslimatlarını ve gelecekteki satışlarını olumsuz etkileyebilir. Uçak üreticisi, bu zorlu süreçte alternatif pazarlar ve stratejiler arayışına girebilir.