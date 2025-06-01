British Airways Kabin Memuru A380 Uçuşunda Çıplak Dans Skandalı

British Airways kabin memuru, San Francisco–Londra seferini yapan Airbus A380 tipi yolcu uçağının iş sınıfı tuvaletinde çıplak halde dans ederken yakalandı. Olay, 470 yolcu ve mürettebat taşıyan dev uçak Atlantik üzerinde 37 000 fit irtifada seyrederken meydana geldi.

The Sun gazetesinin haberine göre, 10,5 saatlik BA286 seferinin yemek servisi sırasında görevli bir erkek kabin memuru ortadan kayboldu. Meslektaşlarının aramasıyla iş sınıfı (Club World) tuvaletinde bulunan görevli, tamamen çıplak hâlde müzik eşliğinde dans ediyordu. Uçuşun sorumlu kabin amiri, personeli First Class pijaması giydirerek koltuğa sabitledi ve uçuşun geri kalanında gözetim altında tuttu.

Uçuş güvenliği ve iniş süreci

Airbus A380, Londra Heathrow Havalimanı’na geçtiğimiz Pazar günü saat 11.00’de sorunsuz indi. İnişte polis ve sağlık ekipleri hazır bekledi. Görevli, tekerlekli sandalyeyle uçaktan indirildi ve polis gözetimine alındı. Yolcuların güvenliği veya uçuş operasyonu üzerinde aksamaya yol açan bir durum yaşanmadığı belirtildi.

British Airways’in açıklaması

Havayolu şirketi, olayla ilgili soruşturmanın polis tarafından yürütüldüğünü doğruladı ve söz konusu kabin memurunun görevden uzaklaştırıldığını bildirdi. British Airways, “Müşteri ve ekip güvenliği en büyük önceliğimizdir” ifadelerini kullandı. Resmî makamlar tarafından henüz başka bir bilgi paylaşılmadı.

Soruşturma süreci

Polis, uçaktaki görüntüler ve kabin ekibinin ifadeleri doğrultusunda ilaç veya madde kullanımı iddialarını inceliyor. İlk bulgulara göre uçuş sırasında yolcular arasında herhangi bir yaralanma ya da taşkınlık yaşanmadı. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından kabin memurunun çalışma lisansına ilişkin karar verilecek.

Yolculara yönelik bilgilendirme

British Airways, etkilenen yolcularla iletişime geçerek gecikme veya hizmet aksaklığı yaşanmadığını bildirdi. Havayolu, benzer olayların önüne geçmek amacıyla kabin ekipleri için mevcut denetim ve eğitim süreçlerini yeniden değerlendireceğini açıkladı.