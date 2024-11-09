CHP Milletvekili Murat Bakan Kimdir,Kaç Yaşında?

Murat Bakan, 10 Ocak 1972’de Ankara’da doğdu. Babası Kemal, annesi ise Şehriban’dır. Eğitim hayatını İzmir’de sürdüren Bakan, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra serbest avukat olarak çalışmaya başlamıştır.

Siyasi kariyerinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği’ne seçilen Bakan, burada CHP Grup Başkanvekilliği, Grup Sözcülüğü ve Hukuk Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

İzmir Kent Konseyleri Birliği’nin Kurucu Dönem Sözcülüğü ve Türkiye Kent Konseyleri Kurucu Üyeliği görevlerini de üstlenen Murat Bakan’ın ayrıca iki basılmış kitabı bulunmaktadır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) 26., 27. ve 28. Dönem CHP İzmir Milletvekili olarak görev yapan Bakan, Milli Savunma Komisyonu ve İçişleri Komisyonu üyeliklerinde de yer almıştır. İngilizce bilen Murat Bakan, evli ve bir çocuk babasıdır.