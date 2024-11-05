Cumhuriyet Altını ve Tam Altın Arasındaki Farklar Nelerdir?

Türkiye’de altın, hem yatırımcıların hem de koleksiyoncuların sıklıkla tercih ettiği bir varlık. Bu bağlamda Cumhuriyet altını ve tam altın, en popüler iki altın türü olarak öne çıkıyor.

Her ikisi de yüksek saflığa sahip ve değerli, ancak bu iki altın arasında dikkat çeken farklar var. İşte Cumhuriyet altını ve tam altın arasındaki temel farklar:

Ağırlık ve Boyut

Cumhuriyet Altını: Cumhuriyet altını, genellikle 7.216 gram ağırlığında ve 22 ayar olarak üretilir. Ziynet altını ve ata altını olmak üzere iki çeşidi bulunur. Ziynet altınları genellikle takı olarak kullanılırken, ata altını yatırım amacıyla tercih edilir.

Tam Altın: Tam altın, yaklaşık 7.016 gram ağırlığındadır ve Cumhuriyet altını gibi 22 ayar, yani %91.6 saflığa sahiptir. Cumhuriyet altınına kıyasla hafif ve biraz daha küçüktür.

Tasarım ve Görünüm

Cumhuriyet Altını: Cumhuriyet altınının ön yüzünde Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün portresi bulunurken, arka yüzünde basım yılı ve ay-yıldız sembolü yer alır. Resmi bir devlet altını olarak kabul edilen bu altın, Türkiye Cumhuriyeti Darphanesi tarafından basılır.

Tam Altın: Tam altının ön yüzünde Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde kullanılan tuğra, arka yüzünde ise basım yılı yer almaktadır. Bu özellikleriyle daha geleneksel bir tasarıma sahiptir.

Kullanım Alanı

Cumhuriyet Altını: Cumhuriyet altını genellikle yatırım amacıyla tercih edilir ve bankalar, kuyumcular ile darphanelerden kolayca temin edilebilir.

Tam Altın: Tam altın ise daha çok düğün, nişan gibi özel günlerde hediye olarak tercih edilir. Ancak, yatırım amacıyla da alınabilir.

Likidite ve Piyasa Değeri

Cumhuriyet Altını: Cumhuriyet altınının piyasa değeri yüksek olup, likiditesi yüksektir. Kolayca alınıp satılabilmesiyle öne çıkar.

Tam Altın: Tam altının da likiditesi yüksektir ancak Cumhuriyet altınına göre biraz daha düşük bir piyasa değerine sahiptir. Buna rağmen alım-satım işlemlerinde sıklıkla tercih edilir.

Cumhuriyet altını ve tam altın, aralarındaki ağırlık, tasarım, kullanım amacı ve likidite gibi farklarla ayrılmaktadır. Hangi altının tercih edileceği, kişinin ihtiyaçlarına ve tercihlerine bağlı olarak değişir.