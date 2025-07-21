Delta, Airbus A350’yi İç Hatlara Çekerek Sektörü Şaşırttı

ABD merkezli hava yolu şirketi Delta Air Lines, genellikle uzun menzilli uluslararası uçuşlarda kullanılan Airbus A350-900 uçaklarını artık iç hat rotalarında da kullanmaya başladı.

Ağustos ayı verilerine göre, bu geniş gövdeli ve yüksek kapasiteli uçaklar, Amerika Birleşik Devletleri içinde iki kısa mesafeli hatta sefer yapacak. Uçak takip ve analiz platformu Cirium’un aktardığına göre A350, Atlanta–Salt Lake City ve Detroit–Minneapolis-Saint Paul arasında uçacak.

Delta’nın filosunda 38 adet A350-900 tipi uçak bulunuyor ve 6 adet daha teslimat bekleniyor. Bu uçakların genellikle Asya ve Avrupa gibi uzun mesafeli rotalarda uçması beklenirken, şirketin bu uçakları kısa mesafeli iç hat uçuşlarına yönlendirmesi dikkat çekti.

A350 İle Detroit–Minneapolis Arasında Günde Tek Sefer

Delta Air Lines, Ağustos 2025 boyunca Detroit Metropolitan Wayne County Havalimanı (DTW) ile Minneapolis-Saint Paul Uluslararası Havalimanı (MSP) arasında Airbus A350-900 ile karşılıklı olarak günde birer sefer düzenleyecek. Uçuş süresi yaklaşık 1 saat 45 dakika sürüyor.

Delta bu rotayı DL1303 (Detroit çıkışlı) ve DL1484 (Minneapolis çıkışlı) uçuş kodlarıyla işletiyor. DL1303, Detroit’ten saat 19.55’te kalkıyor ve Minneapolis’e 23.45’te ulaşıyor. DL1484 ise Minneapolis’ten saat 19.45’te kalkarak Detroit’e 22.20’de varıyor. Bu uçuşlar aynı zamanda uçakların bir sonraki sabah Tokyo Haneda’ya gideceği uzun menzilli seferler için pozisyonlandırma görevi de görüyor.

Delta’nın MSP üzerindeki hâkimiyeti, 2008 yılında Northwest Airlines’ı satın almasıyla pekişti. Bu merkezden Amsterdam, Paris, Tokyo, Londra gibi birçok uluslararası noktaya direkt uçuşlar yapılıyor. Şirket ayrıca Karayipler, Kanada ve Avrupa’ya sezonluk seferler de düzenliyor.

Bu kısa mesafeli uçuşlar, Delta’nın A350 filosundaki 306 yolcu kapasiteli üç sınıflı konfigürasyon ile gerçekleştirilecek. Uçakta 32 business class, 38 premium economy ve 228 ekonomi sınıfı koltuk bulunuyor. Ekonomi koltuklarının 38’i ekstra diz mesafesi sunan Comfort+ kategorisinde yer alıyor.

Atlanta–Salt Lake City Hattında Daha Konforlu A350 Konfigürasyonu

Delta, Ağustos ayında Atlanta Hartsfield-Jackson Havalimanı (ATL) ile Salt Lake City Uluslararası Havalimanı (SLC) arasında da Airbus A350-900 kullanacak. Ancak bu hatta sadece ayda iki uçuş planlandı. Bu uçuşlarda şirketin en konforlu kabin düzenine sahip olan, 275 koltuklu A350 konfigürasyonu tercih ediliyor.

Bu konfigürasyonda 40 business class, 40 premium economy, 36 Comfort+ ve 159 standart ekonomi koltuğu yer alıyor. Uçuş süresi yaklaşık dört saat olan bu rota, Delta’nın Salt Lake City’deki konumunu güçlendirme çabasının bir parçası olarak görülüyor.

Salt Lake City, Delta’nın Seattle ve Minneapolis ile birlikte en stratejik merkezlerinden biri haline geldi. Şirket, bu merkezden yıl sonunda Fort Myers, Kailua Kona ve Peru’nun başkenti Lima gibi destinasyonlara sezonluk seferler başlatmayı planlıyor.

Atlanta–Salt Lake City hattında Delta’nın tek başına hizmet verdiği görülüyor. Önceden bu hatta hizmet veren Frontier Airlines, seferlerini sonlandırdı.

A350’de Farklı Konfigürasyonlar Sunuluyor

Delta, A350-900 uçaklarında üç farklı kabin düzeni kullanıyor.

En konforlu konfigürasyon: 40 business, 40 premium economy, 36 Comfort+, 159 ekonomi (toplam 275 koltuk)

Denge konfigürasyonu: 32 business, 48 premium economy, 36 Comfort+, 190 ekonomi (toplam 306 koltuk)

Yüksek yoğunluklu konfigürasyon: 30 business, 63 Comfort+, 246 ekonomi (toplam 339 koltuk)

Yüksek yoğunluklu versiyon, daha az business sınıfı olan ve tamamen ekonomi odaklı uçuşlarda tercih ediliyor. Delta, bu uçaklarla hem premium yolcu segmentine hem de ekonomik yolcu taleplerine yanıt verebiliyor.

Delta’nın iç hatlarda A350 kullanması, şirketin operasyonel esnekliğini ve filo stratejisindeki farklılaşmayı ortaya koyuyor. Özellikle uluslararası uçuşların öncesinde ve sonrasında yapılan bu kısa iç hat uçuşları, uçakların daha verimli kullanılmasını sağlıyor.

Delta’nın bu adımı, diğer büyük Amerikan taşıyıcılarının da geniş gövdeli uçakları iç hat uçuşlarında kullanma eğiliminde olup olmayacağı konusunda sektörde merak uyandırıyor.