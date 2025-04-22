Ercan Havalimanı, Müşteri Memnuniyetindeki Başarısıyla Ödüllendirildi

Türk Hava Yolları’nın (THY) her yıl düzenlediği geleneksel “Yılın En İyi İstasyonları” ödül töreninde, THY Ercan Havalimanı istasyonu, 2024 yılı “Müşteri Memnuniyeti” kategorisinde en iyi istasyon ödülünü kazandı.

THY’nin İstanbul’daki yer operasyon binasında gerçekleşen ödül töreninde, THY Ercan Havalimanı İstasyon Şefi Mustafa Taluğ ödülü aldı. Ercan Havalimanı’nın, müşteri memnuniyeti konusundaki üstün başarıları, bu ödüle layık görülmesinde önemli bir etken oldu.

Kutlamada Pasta Kesildi, Başarı Paylaşıldı

Ödül töreninin ardından Ercan Havalimanı’nda bir kutlama gerçekleştirildi. THY Kıbrıs Müdürü Pınar Arıkan Ayvaz, THY Ercan Havalimanı İstasyon Şefi Mustafa Taluğ ve istasyon personelinin yanı sıra, ödül kazanılmasında büyük katkıları bulunan İstanbul Handling şirketi Genel Müdürü Coşkun Kılıçkaya, Operasyon ve Planlama Müdürü Seda Menteş ve İstanbul Handling personeli de katılarak bu önemli başarıyı birlikte kutladılar.

Ercan Havalimanı’nın Başarıları Göz Doldurdu

THY Ercan Havalimanı, son yıllarda gösterdiği kaliteli hizmet anlayışı ve müşteri odaklı yaklaşımı ile dikkat çekiyor. Ercan Havalimanı, bu ödül ile Türk Hava Yolları’nın global ölçekteki yüksek standartlarını yerel düzeyde de başarıyla uyguladığını bir kez daha kanıtladı.