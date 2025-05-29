Flydubai Avrupa’da Yeni Rotalarla Uçuş Ağını Genişletiyor

Flydubai, Avrupa’da rotasını genişleterek Moldova, Romanya, Letonya ve Litvanya’ya yeni direkt uçuşlar başlatıyor. Orta Doğu ile Doğu Avrupa ve Baltık bölgesi arasındaki havayolu bağlantılarında önemli bir boşluğu dolduracak bu hamle, flydubai’yi bölgedeki öncü taşıyıcılar arasına yerleştiriyor.

Flydubai’nin Yeni Rotalarıyla Doğu Avrupa ve Baltık Başkentlerine Direkt Ulaşım

Yeni rotalar Eylül ayında Kişinev ve Iasi için, Aralık ayında ise Riga ve Vilnius için düzenli seferlere başlayacak.

Şirket, Birleşik Arap Emirlikleri’nden Baltık başkentleri Riga (Letonya) ve Vilnius’a (Litvanya) direkt uçuşlar sunan tek hava yolu olma özelliğine sahip. Bu sayede Orta Doğu ile Baltık ülkeleri arasında uzun süredir eksik olan doğrudan hava bağlantısı kurulacak. Ayrıca, Moldova’nın başkenti Kişinev ve Romanya’nın kültür ve ticaret merkezi Iasi şehirlerine de yeni seferler başlatılacak.

Kişinev ve Iasi uçuşları Dubai Havalimanı Terminal 2’den, Baltık rotaları ise Terminal 3’ten gerçekleştirilecek. Tüm uçuşlar, flydubai’nin çevre dostu ve yolcu konforu yüksek Boeing 737 MAX uçaklarıyla yapılacak.

Genişleyen uçuş ağı ve Emirates ile kod paylaşımı avantajı

flydubai’nin Avrupa’daki uçuş ağı 35 destinasyona ulaşırken, toplamda 58 ülkede 135’ten fazla noktaya uçuş gerçekleştirecek. Ayrıca, Emirates ile yapılan kod paylaşımı sayesinde yolcular, bu yeni rotalarda kesintisiz ve kolay bağlantılarla seyahat edebilecek.

Uçuş programı ve fiyat bilgileri

Dubai – Kişinev : Çarşamba ve Pazar günleri, FZ 781 sefer sayılı uçuş, 09:25’te kalkış, 14:50 varış

: Çarşamba ve Pazar günleri, FZ 781 sefer sayılı uçuş, 09:25’te kalkış, 14:50 varış Kişinev – Dubai : Çarşamba ve Pazar günleri, FZ 782 sefer sayılı uçuş, 13:40’ta kalkış, 21:00 varış

: Çarşamba ve Pazar günleri, FZ 782 sefer sayılı uçuş, 13:40’ta kalkış, 21:00 varış Dubai – Iasi : Başlangıç 19 Eylül, detaylar yakında açıklanacak

: Başlangıç 19 Eylül, detaylar yakında açıklanacak Dubai – Vilnius : Salı, Perşembe ve Cumartesi, FZ 1263 sefer sayılı uçuş, 17:30 kalkış, 23:35 varış

: Salı, Perşembe ve Cumartesi, FZ 1263 sefer sayılı uçuş, 17:30 kalkış, 23:35 varış Dubai – Riga: Salı, Cuma ve Cumartesi, FZ 1441 sefer sayılı uçuş, 16:55 kalkış, 23:20 varış

Bilet fiyatları, ekonomik sınıf için Kişinev ve Iasi’de 435 USD’den, Riga ve Vilnius’da ise 490 USD’den başlayacak. Business sınıf fiyatları ise Kişinev ve Iasi için 2,178 USD, Riga ve Vilnius için 2,041 USD seviyelerinde.

Yaz sezonunda Akdeniz ve Kafkasya’ya yeni tatil rotaları

flydubai, yaz ayları için de Avrupa, Orta Doğu ve Kafkasya bölgesinde 11 yeni sezonsal destinasyon duyurdu. Haziran başında başlayacak programda Antalya (Türkiye) ve Al Alamein (Mısır) gibi popüler tatil merkezlerine günlük uçuşlar yer alıyor. Al Alamein’e direkt sefer düzenleyecek ilk BAE hava yolu olması açısından flydubai’nin bu hamlesi dikkat çekiyor.

Sezonluk uçuşlar arasında Yunanistan’dan Korfu, Mikonos, Santorini; Hırvatistan’dan Dubrovnik; İtalya’dan Olbia ve Karadağ’dan Tivat gibi turistik destinasyonlar da bulunuyor. Ayrıca Türkiye’nin Bodrum, Trabzon ve Gürcistan’ın Batum şehirlerine de yaz boyunca sık seferler olacak.

Flydubai’nin Avrupa ve çevresindeki yeni uçuş ağı, hem iş hem de turizm amaçlı seyahatlerde bölge ülkeleri ile Dubai arasındaki ulaşımı kolaylaştıracak. Artan uçuş seçenekleri, ekonomik ve kültürel bağların güçlenmesine katkı sağlayacak.