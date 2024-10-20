Gürcistan’da Sigara Fiyatları 2024: Çeşitli Markalar

Gürcistan, Türkiye’ye komşu olması ve uygun fiyatlarıyla son yıllarda sigara alışverişi yapmak isteyenlerin radarına girmiş durumda.

Özellikle sınır bölgelerinde yaşayan Türk vatandaşları, sigara fiyatlarının Türkiye’ye kıyasla daha düşük olması nedeniyle Gürcistan’ı sıkça ziyaret ediyor.

2024 yılı itibarıyla Gürcistan’daki sigara fiyatları oldukça cazip durumda. Hem yerel halk hem de turistler tarafından tercih edilen pek çok yerli ve uluslararası sigara markası mevcut. Peki, Gürcistan’da sigara fiyatları ne kadar?

Gürcistan Sigara Fiyatları 2024

Sigara Markası Fiyat (GEL) Fiyat (TRY) Marlboro Red 7,50 93,75 Marlboro Gold 7,50 93,75 Winston Blue 6,50 81,25 Winston Silver 6,50 81,25 Parliament Aqua Blue 8,00 100,00 Parliament Night Blue 8,00 100,00 Chesterfield Blue 6,00 75,00 Chesterfield Red 6,00 75,00 Kent Switch 6,50 81,25 Kent D-Range 6,50 81,25 Davidoff Classic 8,50 106,25 Davidoff Gold 8,50 106,25 Rothmans Blue 5,00 62,50 Rothmans Red 5,00 62,50 Camel Yellow 7,00 87,50 Camel Blue 7,00 87,50 L&M Blue 5,50 68,75 L&M Red 5,50 68,75 Sobranie Black 9,00 112,50 Sobranie White 9,00 112,50

Bu fiyatlar 2024 yılı itibarıyla güncel olup, Gürcistan’daki sigara fiyatlarının Türkiye’ye göre oldukça uygun olduğunu gözler önüne seriyor. Gürcistan’daki sigara fiyatlarının düşük olmasının en büyük nedenlerinden biri, ülkede sigaralar üzerindeki vergi oranlarının düşük olması ve genel yaşam maliyetlerinin Türkiye’ye kıyasla daha ekonomik olmasıdır. Türkiye’deki vergi artışları sonucunda sigara fiyatlarının yükselmesi, Gürcistan’ı sigara kullanıcıları için cazip bir alışveriş destinasyonu haline getirmiştir.

Gürcistan’da Sigara Satın Almak Kolay mı?

Gürcistan’da sigara satın almak oldukça basittir. Marketlerde, büfelerde ve benzin istasyonlarında sigara bulmak mümkündür. Ayrıca tütün ürünleri satan özel mağazalar da geniş bir seçenek sunar. Ancak, Gürcistan’da kapalı alanlarda sigara içmenin yasak olduğunu unutmamak gerekir. Bu nedenle, sigara satın aldıktan sonra açık alanlarda sigara içmeye dikkat etmeniz önemlidir.

Türkiye’ye Dönüşte Sigara Getirme Limiti

Gürcistan’dan Türkiye’ye dönerken sigara getirirken gümrük kurallarını bilmek önemlidir. Türkiye gümrük mevzuatına göre, yurt dışından en fazla 200 adet sigara, yani yaklaşık 1 karton sigara getirebilirsiniz. Bu sınırı aşmanız durumunda gümrükte vergi ödemeniz gerekebilir.,