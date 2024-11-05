Halil Ay Kimdir? Olayı ve Ölümü Hakkında Bilgiler

Halil Ay, Türkiye’de uyuşturucu kaçakçılığıyla tanınan bir suç örgütü lideridir. 1985 yılında Adıyaman’ın Gerger ilçesinde doğmuş, Zaza kökenli bir aileden gelmektedir.

Ailesiyle birlikte Adana’ya taşınan Ay, burada birçok düşman edinmiştir. 2010 yılında İstanbul’a yerleşerek suç faaliyetlerine devam etmiştir. Halil Ay, kasten adam öldürme, silahlı saldırı, gasp, tehdit ve yaralama gibi toplamda 17 suçtan aranıyordu.

Haliç Köprüsü Olayı

Halil Ay’ın ismi, 14 Ocak 2023 tarihinde Haliç Köprüsü üzerinde gerçekleşen silahlı saldırı ile daha geniş bir kitleye duyuruldu. Bu saldırıda, Halil Ay ile aynı grupta yer alan Cumali Aslan hayatını kaybetmiş, Dorukan K. ise yaralanmıştır.

Saldırının, kırmızı bültenle aranan çete lideri Barış Boyun ile Halil Ay arasında süregelen husumet nedeniyle düzenlendiği iddia edilmiştir. Olay sonrasında Halil Ay kayıplara karışmıştır.

Fransa’da Öldürülmesi

Halil Ay’ın ölümü, ilk olarak sosyal medya platformu Tiktok’ta yayılan videolarla gündeme geldi. Bu videolarda, Fransa’da bir çiftlik evinde iki kişinin silahlı saldırı sonucunda öldürüldüğü bildirildi.

Fransız haber kaynaklarına göre, 6 Ağustos 2023 tarihinde Chatonnay bölgesindeki çiftlik evine düzenlenen saldırıda iki kişi hayatını kaybetmiştir.

Ölenlerin Türk vatandaşı olduğu ve sahte kimliklerle Fransa’ya giriş yaptıkları belirlenmiştir. Olay yerinde 12 adet boş kovan bulunurken, soruşturma kapsamında 27 yaşındaki bir erkek gözaltına alındı.

Olayın Perde Arkası

Halil Ay’ın öldürülmesi olayıyla ilgili tetikçilerden birinin, saldırıda hayatını kaybeden Gülbey Dilsiz olduğu tespit edilmiştir.

Gülbey Dilsiz’in, suç örgütü lideri Barış Boyun’un çetesiyle bağlantılı olduğu iddia edilmektedir. Halil Ay’ın Fransa’ya kaçtığını öğrenen Boyun çetesi, onu bulmak için harekete geçmiş ve kaldığı çiftlik evini basarak Halil Ay’ı öldürmüştür. Çatışma sırasında, tetikçilerden biri olan Gülbey Dilsiz de hayatını kaybetmiştir.

Bu gelişmeler, Halil Ay’ın suç dünyasındaki etkisinin ve karşılaştğı tehlikelerin ne denli büyük olduğunu bir kez daha gözler önüne Sermektedir.