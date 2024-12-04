Hangi hastalıklar uçuşa engel? Koah, Tansiyon hastaları uçağa binebilir mi?

Uçak ile seyahat etmek, birçok kişi için konforlu ve eğlenceli bir yolculuktur. Ancak bazı sağlık sorunları bulunan kişiler için bu tür yolculuklar çeşitli riskler taşıyabilir. Kabin içindeki basınç değişiklikleri, uzun süreli hareketsizlik ve uçak içerisindeki titreşimler, mevcut sağlık durumlarının kötüleşmesine neden olabilir. Bu nedenle uçak yolculuğuna çıkmadan önce aşağıdaki sağlık durumları hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir.

Kalp ve Solunum Problemleri

Kalp krizi geçirmiş kişiler: Özellikle son altı ay içinde kalp krizi geçirmiş olanların uçak yolculuğuna çıkmaktan kaçınmaları önerilmektedir.

Ciddi kalp yetmezliği: Kalp yetmezliği yaşayan kişilerin uzun uçuşlar öncesinde mutlaka doktorlarına danışması gerekmektedir.

Kronik obstruktif akciğer hastalığı (KOAH): Bu hastalık, özellikle uzun uçuşlarda nefes darlığı sorununa yol açabilir.

Astım: Kontrol altına alınmamış astım hastalarının uçak yolculukları sırasında atak geçirme riski vardır.

Kan Pıhtılaşma Riski

Derin ven trombozu (DVT): Uzun süre hareketsiz kalma, varis veya kalp hastalığı gibi risk faktörleri taşıyan kişiler, uçakta kan pıhtılaşma riski altında olabilirler. Özellikle uzun uçuşlar bu riskin arttığı bir durumdur.

Kulak ve Sinüs Problemleri

Akut orta kulak iltihabı: Kulak iltihabı olan kişiler, iniş ve kalkış sırasında şiddetli ağrı hissedebilirler.

Sinüzit: Sinüs enfeksiyonları, uçak yolculuğu sırasında ağrı ve basınç hissine neden olabilir.

Göz Problemleri

Göz ameliyatı sonrası: Göz ameliyatı geçirmiş kişilerin, doktorlarına danışmadan uçak yolculuğuna çıkmamaları önerilmektedir.

Gebelik

İlk ve son trimester: Gebeliğin ilk üç ve son üç ayında, uçak yolculuğu bazı riskler taşır. Özellikle hamileliğin son dört haftasında (çoğul gebeliklerde sekiz hafta) ve doğumdan sonraki ilk yedi gün içinde uçak yolculuğuna çıkmaktan kaçınılmalıdır. Hamilelik döneminde seyahat etmeyi planlıyorsanız, doktorunuza danışmanız önemlidir.

Bağışıklık Sistemi Problemleri

Zayıf bağışıklık sistemi: Uzun uçak yolculukları, bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler için enfeksiyon riskini artırabilir.

Diğer Durumlar

Yeni doğmuş bebekler: 7 gününü tamamlamamış bebeklerin uçak yolculuklarından kaçınılması önerilir.

Ciddi ve bulaşıcı hastalıklar: Bulaşıcı hastalıkları olan kişiler, uçak yolculuğu sırasında çevrelerine zarar verebilir.

Scuba dalışı sonrası: Birden fazla dalış yaptıktan sonra en az 24 saat, tek bir dalıştan sonra ise en az 12 saat geçmeden uçak yolculuğuna çıkılmamalıdır.

Kafa içi basınç artışı: Kanama, travma veya enfeksiyon gibi durumlardan dolayı artan kafa içi basınç, uçak yolculuğunda sorun yaratabilir.

Kontrolsüz hipertansiyon: 200 mmHg’dan fazla sistolik basınca sahip kişiler ve orak hücre anemisi gibi durumlar da uçuş sırasında komplikasyon yaratabilir.

Tansiyon hastaları uçağa binebilir mi?

Yüksek tansiyon hastalarının uçak yolculuğu yapmalarında sakınca yoktur. Tabi yolculuklardan önce doktorlarına mutlaka danışmaları gerekir.

(KOAH) olan bireyler de uçakla ile seyahat edebilir

Uçak Yolculuğuna Çıkmadan Önce Doktorunuza Danışmanız Gereken Durumlar

Seyahatten önce doktorunuza danışmanız gereken bazı sağlık durumları şunlardır:

Kanser tedavisi gören veya geçmişte kanser hastalığı geçirmiş kişiler.

Şeker seviyelerini düzenli olarak kontrol edemeyen kişiler.

Epilepsi nöbetleri geçiren kişiler.

Osteoporoz gibi kemik hastalığı olanlar.

Kalp damar bozukluğu yaşayan kişiler.

Kronik solunum hastalıkları olan kişiler.

Kansızlık sorunu yaşayan kişiler.

Bağışıklık baskılayıcı ilaç kullananlar.

Diyaliz tedavisi gören kişiler.

MS hastalığı olan kişiler.

Uçak Yolculukları sırasında Sağlık Sorunlarından Kaçınmak için Dikkat Edilmesi Gerekenler

Uçak yolculuğu sırasında sağlık sorunları yaşamamak için dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar:

Bol sıvı tüketin : Dehidrasyonun önüne geçmek için düzenli olarak su için.

: Dehidrasyonun önüne geçmek için düzenli olarak su için. Ayak hareketleri : Kan pıhtılaşma riskini azaltmak için ayaklarınızı düzenli olarak hareket ettirin.

: Kan pıhtılaşma riskini azaltmak için ayaklarınızı düzenli olarak hareket ettirin. Kompresyon çorapları kullanın : Kan dolaşımını destekleyerek pıhtılaşma riskini azaltır.

: Kan dolaşımını destekleyerek pıhtılaşma riskini azaltır. İlaçlarınızı yanınıza alın : Kronik hastalığınız varsa, gerekli ilaçları yanınızda bulundurmayı ihmal etmeyin.

: Kronik hastalığınız varsa, gerekli ilaçları yanınızda bulundurmayı ihmal etmeyin. Doktorunuza danışın: Seyahat öncesinde doktorunuza danışarak uçuş sırasında nelere dikkat etmeniz gerektiğini öğrenin.

Önemli Bilgi

Bu bilgiler genel bilgilendirme amaçlıdır ve tıbbi tavsiye yerine geçmez. Sağlık sorununuz varsa, uçak yolculuğuna çıkmadan önce doktorunuza danışmalısınız. Uçak yolculuğu öncesi doktorunuza danışarak sağlıklı ve güvenli bir seyahat yapabilirsiniz.