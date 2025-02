Havalimanı Anons Sözleri (Türkçe& İngilizce)

Havalimanlarında hangi anonslar yapılıyor? Uçuşunuz gecikirse, kapı değiştirirse veya son çağrı yapılırsa ne olur? Seyahat eden her yolcunun duymaya alışkın olduğu bu anonslar, havalimanı operasyonlarının düzenli ve güvenli bir şekilde yürütülmesini sağlar. Uçuşunuzla ilgili bilgileri zamanında almak ve herhangi bir aksaklığa karşı hazırlıklı olmak için havalimanı anonslarını iyi anlamak önemlidir.

1. Uçağa Biniş (Boarding) Anonsları

Uçağa biniş işlemleri başladığında yapılan anonslar yolcuları kapıya yönlendirir.

Örnek Anons:

“Sayın yolcularımız, [Havayolu Şirketi]’nin [Uçuş Numarası] sefer sayılı [Varış Noktası] uçuşu için biniş işlemleri başlamıştır. Lütfen [Kapı Numarası] numaralı kapıya yöneliniz.“

2. Uçağa Son Çağrı (Final Call) Anonsları

Uçuşa katılması gereken son yolcuları bilgilendirmek amacıyla yapılır.

Örnek Anons:

“Sayın yolcularımız, [Havayolu Şirketi]’nin [Uçuş Numarası] sefer sayılı [Varış Noktası] uçuşu için son çağrı yapılmaktadır. Lütfen derhal [Kapı Numarası] numaralı kapıya gidiniz.“

3. Gecikme (Delay) Anonsları

Havayolu şirketleri operasyonel nedenler, hava koşulları veya teknik sorunlar sebebiyle uçuşun gecikmesini duyurur.

Örnek Anons:

“Sayın yolcularımız, [Havayolu Şirketi]’nin [Uçuş Numarası] sefer sayılı [Varış Noktası] uçuşu, operasyonel nedenlerle [Gecikme Süresi] kadar gecikmeli olarak gerçekleştirilecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.“

4. Kapı Değişikliği (Gate Change) Anonsları

Uçuşun kapı numarasının değiştiği durumlarda yolcular bilgilendirilir.

Örnek Anons:

“Sayın yolcularımız, [Havayolu Şirketi]’nin [Uçuş Numarası] sefer sayılı [Varış Noktası] uçuşunun biniş kapısı [Eski Kapı Numarası]’dan [Yeni Kapı Numarası]’a değiştirilmiştir. Lütfen yeni kapıya yöneliniz.“

5. Güvenlik ve Hatırlatma Anonsları

Yolcuların havalimanında dikkat etmeleri gereken kuralları hatırlatan anonslardır.

Örnek Anons:

“Sayın yolcularımız, terminal içerisinde lütfen bagajlarınızı yanınızdan ayırmayınız ve şüpheli paketleri güvenlik görevlilerine bildiriniz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.”

Havalimanlarında yapılan İngilizce anonslar, yolcuları bilgilendirmek ve yönlendirmek amacıyla kullanılır. İşte sıkça duyabileceğiniz bazı anons türleri ve örnekleri:

1. Uçağa Biniş (Boarding) Anonsları: Yolcuları uçağa biniş için yönlendiren anonslardır. Örnek:

“Ladies and gentlemen, we are now inviting passengers on [Airline] flight [Flight Number] to [Destination] to begin boarding through gate [Gate Number].”

2. Uçağa Son Çağrı (Final Call) Anonsları: Uçağa binişin son aşamasında yapılan uyarıdır. Örnek:

“Final call for [Airline] flight [Flight Number] to [Destination]. All remaining passengers should proceed immediately to gate [Gate Number].”

3. Gecikme (Delay) Anonsları: Uçuşlarda yaşanan gecikmeler hakkında bilgi verir. Örnek:

“Ladies and gentlemen, we regret to inform you that [Airline] flight [Flight Number] to [Destination] is delayed due to operational reasons. The new estimated departure time is [Time]. We apologize for the inconvenience.”

4. Kapı Değişikliği (Gate Change) Anonsları: Uçağa biniş kapısında yapılan değişiklikleri bildirir. Örnek:

“Attention please: Passengers on [Airline] flight [Flight Number] to [Destination], your departure gate has been changed to [New Gate Number]. Please proceed to the new gate.”

5. Güvenlik ve Hatırlatma Anonsları: Yolcuların güvenliği ve konforu için yapılan genel bilgilendirmelerdir. Örnek:

“Ladies and gentlemen, for security reasons, please do not leave your baggage unattended. Report any suspicious items to airport staff immediately. Thank you for your cooperation.”

Bu anonslar, havalimanı operasyonlarının düzenli ve güvenli bir şekilde yürütülmesi için kritik öneme sahiptir.

Daha fazla bilgi için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz:

Havalimanında duyulan anonslar, seyahatinizin sorunsuz geçmesi için kritik bir rol oynar. Kapı değişikliği, uçuş gecikmesi ya da son çağrı anonslarını dikkatlice dinlemek, zaman kaybını önler ve uçuşunuzu kaçırmanızı engeller. Seyahatiniz boyunca anonslara kulak vererek konforlu ve güvenli bir deneyim yaşayabilirsiniz!