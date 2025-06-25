Havalimanında Panik Anları Videoda! Palma de Mallorca’da tavan çöktü

İspanya’nın turistik merkezi Mallorca’daki havalimanında korku dolu anlar yaşandı. Yoğun saatlerde, bagaj bölümünde tavan bir anda çöktü.

Palma Havalimanı’nda tavan çökmesi paniğe neden oldu

24 Haziran Salı günü yerel saatle 16.30 civarında yaşanan olayda, Palma de Mallorca Havalimanı’nın bagaj teslim alanında bir ara tavan parçası büyük bir gürültüyle çöktü. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, bir anda yükselen yoğun toz bulutu dikkat çekerken, yolcuların hızla bölgeden uzaklaştığı görüldü.

Can kaybı yaşanmadı

Olay sonrası açıklama yapan yetkililer, olayda kimsenin yaralanmadığını doğruladı. Çöken parçaların bazı içecek ve yiyecek otomatlarının üzerine düştüğü bildirildi. Alan güvenlik şeritleriyle kapatıldı, bölge geçici olarak kullanıma kapatıldı.

İnşaat çalışmaları sorumlu gösterildi

Olayın ardından havalimanı sözcüsü, bölgede devam eden inşaat faaliyetlerinin kazaya yol açmış olabileceğini belirtti. Çalışanlar, olayda kimsenin zarar görmemesini “şans eseri” olarak nitelendirirken, çalışma koşullarına yönelik eleştiriler de dile getirildi.

Soruşturma başlatıldı

Yetkililer, olayın nedenini tespit etmek için teknik bir inceleme başlattı. Havalimanı yönetimi, güvenlik önlemlerinin artırılacağını ve yolcuların güvenliği için tüm çalışmaların hızla tamamlanacağını duyurdu.