Hollanda’da 2024 Yılı Asgari Ücret ve Güncel Yaşam Maliyeti

Türkiye’de birçok insan, yurt dışında çalışma ve yaşama hayali kuruyor. Bu hayallerde ilk sıralarda yer alan ülkelerden biri de Hollanda. Durum böyle olunca, Hollanda’da asgari ücretin ne kadar olduğu, yaşam maliyetlerinin nasıl şekillendiği gibi konular oldukça merak ediliyor.

Hollanda’daki maaşlar, geçim şartları ve masraflar hakkında tüm detayları sizin için derledik. İşte merak edilenler…

Hollanda’da Asgari Ücret Oranları

2024 yılı itibarıyla Hollanda’da asgari ücret, nüfusun yaklaşık %3’ünü kapsayan bir çalışan grubunu temsil ediyor. Bu yıl yapılan yeni düzenlemelerle, asgari ücrette artış yaşanırken bir değişiklik daha getirildi: Ücretler artık saatlik bazda hesaplanıyor ve yaşa göre farklılık gösteriyor.

Yaş Saatlik Ücret (€) Saatlik Ücret (TL) 21+ 13,27 463,28 20 10,62 371,23 19 7,96 278,25 18 6,64 232,11 17 5,24 183,17 16 4,58 160,10 15 3,98 139,13

Hollanda’da Aylık Asgari Ücret Ne Kadar?

Hollanda’da asgari ücretin miktarı, yaşa ve çalışılan saate bağlı olarak değişiklik gösterir. Örneğin, haftada 40 saat çalışan bir birey için aylık asgari ücret 636,8 € ile 2.123,2 € arasında değişmektedir. TL karşılığı ise 22.262,5 TL ile 74.541,71 TL arasında değişmektedir.

Hollanda’da Mesleklere Göre Ortalama Maaşlar

Asgari ücretin üstünde kazanç sağlayan meslekler Hollanda’da oldukça merak ediliyor. İşte bazı meslek grupları ve ortalama maaşlar:

Meslek Maaş (€) Maaş (TL) Doktor 8.300 290.168 Mühendis 6.150 215.004 Avukat 9.000 314.640 Öğretmen 5.800 202.768

Hollanda’daki Çalışma Şartları

Hollanda’da çalışanlara yönelik çeşitli sosyal haklar da bulunmaktadır:

İşverenler, çalışanlarına asgari ücretin altındaki bir maaşı veremezler.

Çalışanlara yıllık izin, gebelik izni gibi sosyal haklar sunulur.

18 yaş altındaki bireyler, tehlikeli işlerde çalıştırılamaz.

Hollanda’da Yaşam Maliyeti

Hollanda’da yaşam maliyetleri de çeşitlidir. Örneğin, konut kiraları şehir merkezine göre 500-1000 € arasında değişir. Market alışverişi ise nispeten uygundur: