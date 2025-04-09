Husiler’den ABD’ye Yeni Darbe: 10 Günde Üçüncü MQ-9 Reaper İHA Vuruldu!

ABD’ye ait kayıpların maliyeti 120 milyon doları aştı – Husilerden Gazze’ye destek mesajı

Ortadoğu’da tansiyon bir kez daha yükseliyor. Yemen’deki İran destekli Husiler, son 10 gün içinde üçüncü kez ABD’ye ait MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracını düşürdüklerini açıkladı. Bu kritik gelişme, bölgedeki çatışmaların teknoloji maliyeti açısından da ciddi bir boyuta ulaştığını gözler önüne seriyor.

Tahmini 40 milyon dolar değerinde olan her bir MQ-9 İHA’nın düşürülmesi, yalnızca askeri anlamda değil, ekonomik olarak da Washington’a ağır darbe anlamına geliyor. Toplam kaybın 120 milyon doları aştığı belirtiliyor.

Husilerden açıklama: “ABD, Yemen’i hedef alıyor”

Söz konusu açıklama, Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri tarafından sosyal medya üzerinden paylaşılan bir video aracılığıyla yapıldı. Seri, konuşmasında sert ifadelerle ABD’yi hedef aldı:

“ABD, Yemen’i sürekli vuruyor ve halkımıza karşı acımasız katliamlar gerçekleştiriyor,” diyen Seri, son saldırılarda birçok sivilin yaşamını yitirdiğini ve yerleşim alanlarının büyük zarar gördüğünü vurguladı.

Açıklamasında son 10 gün içerisinde düşürülen üçüncü MQ-9’un altını çizen Seri, ABD ordusuna karşı yürütülen operasyonların hız kesmeden süreceğini bildirdi.

💰 Her biri servet değerinde: MQ-9 Reaper ne kadar önemli?

ABD’nin gözbebeği olarak bilinen MQ-9 Reaper İHA’lar, hem istihbarat toplama hem de taarruz görevlerinde kullanılan en gelişmiş insansız hava platformları arasında yer alıyor. Uzun süre havada kalabilme, yüksek irtifada görev yapabilme ve yüksek hassasiyetli mühimmat taşıma özellikleri sayesinde, birçok askeri operasyonun merkezinde bulunuyorlar.

Her bir MQ-9’un tahmini maliyeti 30 ila 40 milyon dolar arasında değişiyor. Bu açıdan bakıldığında, Husilerin sadece 10 gün içinde verdiği zararın toplamı, yaklaşık 120 milyon doları bulmuş durumda.

🛑 18 İHA düşürüldü, gerilim tırmanıyor

Yahya Seri’nin ifadelerine göre, savaşın başlangıcından bu yana toplam 18 MQ-9 Reaper Husiler tarafından etkisiz hale getirildi. Bu istatistik, ABD’nin bölgedeki askeri varlığının ne kadar yoğun olduğunu ve Husilerin bu varlığa karşı direnişini açıkça ortaya koyuyor.

Seri, ayrıca Gazze’ye destek vurgusu yaparak, “İsrail’in saldırıları durmadığı sürece Gazze ile dayanışma içinde mücadeleye devam edeceğiz,” dedi. Yemen’deki ABD saldırılarına da karşılık verileceğini belirtti.

🕊️ Saldırılarda siviller hedefte: Hudeyde’de can kaybı yaşandı

Husiler, ABD’nin geçtiğimiz gün Yemen’in batısında yer alan Hudeyde kentindeki Emin Mukbil bölgesine düzenlediği hava saldırısında 6 sivilin hayatını kaybettiğini, 16 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Bu saldırılar, bölgede sivillerin yaşamını tehdit eden önemli bir unsur haline gelmiş durumda.

🌊 Gazze için 4 gün süre vermişlerdi

Husilerin 7 Mart’ta yaptığı açıklama da hâlâ gündemdeki yerini koruyor. Açıklamada, İsrail’in Gazze’ye insani yardımları engellemesi halinde, deniz operasyonlarının yeniden başlayacağı belirtilmişti. Bu çağrının ardından, bölgede deniz taşımacılığı ve güvenliği de ciddi şekilde etkilenmiş durumda.

🛡️ ABD’den karşı hamle: Trump’tan sert talimat

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, 15 Mart’ta Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, orduya Husilere karşı büyük çaplı bir operasyon başlatılması talimatı verdiğini açıklamıştı. Trump’ın bu mesajı, Washington’ın bölgedeki askeri varlığını daha da artıracağına işaret ediyor.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi ise yanıt olarak, “ABD’ye ait her savaş gemisi, her uçak artık meşru hedefimizdir,” ifadeleriyle kararlılık mesajı verdi.

Savaş sadece sahada değil, ekonomide de yaşanıyor

Yemen’deki gelişmeler, yalnızca bölgesel değil, küresel dengeleri etkileyen bir sürecin parçası. Her biri milyonlarca dolar değerinde olan MQ-9 Reaper İHA’ların düşürülmesi, ABD’nin teknolojik üstünlüğünü sorgulatırken, Husilerin stratejik kabiliyetlerini de gözler önüne seriyor.

Bu süreçte, sivil can kayıplarının artması ve siyasi söylemlerin sertleşmesi, önümüzdeki günlerde tansiyonun daha da yükselebileceğine işaret ediyor. Ortadoğu’daki güç savaşları, görünüşe göre daha uzun süre dünya gündeminde kalacak.