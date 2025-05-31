IndiGo, İngiltere ve Yunanistan Uçuşlarıyla Küresel Ağını Genişletiyor

Hindistan’ın en büyük hava yolu şirketi IndiGo, Londra ve Atina başta olmak üzere birçok yeni uluslararası hatta doğrudan uçuşlar başlatarak, ülkeyi küresel bir havacılık merkezi haline getirme yolunda önemli bir adım attı.

Yeni rotalarla hedef: Küresel bağlantı ağı kurmak

IndiGo, İngiltere, Yunanistan, Hollanda, Kamboçya ve Orta Asya’daki birçok ülkeye yeni uçuşlar düzenleyerek uluslararası varlığını güçlendiriyor. Bu stratejik genişleme ile havayolu, hem iş hem de turistik seyahatler için Hindistan’ı küresel ölçekte daha erişilebilir hale getiriyor. Yeni uçuş noktaları arasında Londra, Atina, Kopenhag ve Siem Reap gibi şehirler öne çıkarken, Orta Asya’da dört yeni destinasyonun daha açıklanması bekleniyor.

Manchester ve Amsterdam uçuşları temmuzda başlıyor

Şirketin uzun menzilli uçuşlara geçişinin ilk adımları temmuz ayında Mumbai çıkışlı Manchester ve Amsterdam direkt seferleriyle atılacak. Bu rotalarda kiralanan Boeing 787-9 Dreamliner uçakları kullanılacak. IndiGo’nun bu hamlesi, dar gövdeli uçaklarla yürüttüğü kısa ve orta mesafeli uçuşların ötesine geçerek uzun menzilli hatlara yöneldiğini gösteriyor.

Yeni stratejiyle Hindistan transit merkezi oluyor

Yeni rotaların devreye girmesiyle IndiGo, Hindistan’ı küresel yolcular için önemli bir transit merkezi haline getirmeyi hedefliyor. Delhi ve Mumbai gibi büyük şehirlerdeki operasyonel üslerini güçlendiren havayolu, Hindistan’ın uluslararası bağlantısını artırarak yabancı havayollarıyla rekabeti kızıştırıyor. Halihazırda Hindistan’dan çıkan uluslararası yolcuların yaklaşık %45’i yerel havayollarını tercih ederken, IndiGo bu oranı artırmayı amaçlıyor.

Uçuş ağını genişleten filoya Dreamliner takviyesi

Şirket, uluslararası operasyonlarını güçlendirmek için Norse Atlantic Airways ile yaptığı anlaşma kapsamında altı adet Boeing 787-9 Dreamliner’ı filosuna katıyor. Bu geniş gövdeli uçaklar, IndiGo’nun uzun menzilli uçuşlardaki rekabet gücünü artıracak. Hızlı bir şekilde filoya dahil edilecek bu uçaklarla birlikte şirket, uzun mesafe pazarında daha etkin rol oynayacak.

Havacılık sektörü büyürken IndiGo öne çıkıyor

Hindistan havacılık sektörü, artan iç talep ve küresel bağlantının etkisiyle hızla büyüyor. 2025-2030 yılları arasında yolcu hacminin iki katına çıkması bekleniyor. IndiGo, bu büyüme potansiyelinden maksimum fayda sağlamak için hem uçak filosunu artırıyor hem de uluslararası uçuş sayısını genişletiyor. Şirketin hâlihazırda 430’dan fazla uçağı bulunurken, bu sayının 2030’a kadar 600’ü aşması hedefleniyor.

Uluslararası havacılık gündeminde Hindistan ve IndiGo

Haziran ayında Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’nin (IATA) 81. Genel Kurulu’na ev sahipliği yapacak. Bu büyük organizasyonun ev sahibi ise IndiGo olacak. Bu gelişme, Hindistan’ın küresel havacılıkta artan rolünü ve IndiGo’nun uluslararası arenadaki yükselişini gözler önüne seriyor.

Kadın pilot oranında dünya liderleri arasında

IndiGo, personel çeşitliliği ve kadın istihdamı konusunda da dikkat çekici adımlar atıyor. Şirketin toplam pilot kadrosunun yaklaşık %15’i kadınlardan oluşuyor. Bu oran, küresel ölçekte en yüksek oranlar arasında yer alıyor.

IndiGo’nun uluslararası büyümesi hız kesmeden devam ediyor

Her gün 2.300’den fazla uçuş gerçekleştiren ve 90’dan fazla yurt içi ile 40’tan fazla yurt dışı noktaya ulaşan IndiGo, uluslararası uçuş ağına yeni rotalar ekleyerek Hindistan’ın dünya havacılık sahnesindeki yerini güçlendiriyor. Yeni uçuşlarla birlikte şirket, hem büyük şehirlerdeki talebi karşılamayı hem de daha az hizmet verilen pazarlara erişim sağlamayı amaçlıyor.

IndiGo, sadece yeni uçuş rotalarıyla değil, aynı zamanda büyüyen filosu, stratejik planlamaları ve uluslararası etkinliklere ev sahipliğiyle Hindistan’ı küresel havacılıkta öncü ülkelerden biri haline getirme yolunda ilerliyor. Hindistan’ın havayolu hikâyesinde yeni bir sayfa açılırken, IndiGo bu dönüşümün merkezinde yer alıyor.