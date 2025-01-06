İstanbul İGA Havalimanı Otopark Fiyatları 2025

Son yıllarda sık sık gündeme gelen İstanbul İGA Havalimanı, bu kez otopark üretlerine yapılan yüzde 100 oranındaki zamla dikkatleri çekti. Yıyecek ve içecek fiyatlarındaki pahalılıkla eleştirilen havalimanı, bu defa otopark hizmetleriyle tartışılıyor. Yeni fiyatlar, 1 Ocak 2025 itibariyle yürülüğe girdi. Ayrıca, bazı indirimli abonelik seçeneklerinin kaldırılmasıyla bu durum, yolcuların maliyetlerini daha da artırdı.

Yeni Otopark Ücretleri Nedir?

1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olan yeni otopark tarifesi şu şekilde belirlendi:

0-1 Saat : 180 TL

: 180 TL 1-3 Saat : 220 TL

: 220 TL 3-6 Saat : 330 TL

: 330 TL 6-12 Saat : 400 TL

: 400 TL 12-24 Saat : 540 TL

: 540 TL Aylık Abonelik: 6.910 TL

Yukarıdaki fiyatlar, geçmiş yıllardaki artışlarla kıyaslandığında çarpıcı bir yükselişi gözler önüne seriyor. Özellikle kısa süreli park hizmetlerinden uzun vadeli abonelik seçeneklerine kadar tüm üretlerde ciddi bir artış bulunuyor.

Eski Abonelik Seçeneklerinin Kaldırılması

Geçen yıl kaldırılan 4 ve 7 günlük abonelik seçeneklerinin ardından, 2025 itibariyle 15 günlük abonelik ücreti de tarifeden çıkarıldı. Bu durum, özellikle kısa süreli seyahat edenler için ek maliyet anlamına geliyor. Yolcular artık ya saatlik ya da aylık tarifeler arasından tercih yapmak zorunda kalıyor.

Zam Oranlarına Genel Bakış

2025 yılı için hükümet tarafından ilan edilen yeniden değerleme oranı %44 seviyesinde bulunurken, Euro’nun TL karşısında yıllık artış oranı %11 olarak kaydedildi. Ancak buna rağmen İGA Havalimanı otopark üretlerine %100 oranında zam yapılması, bu artışı anlamlandırmayı zorlaştırıyor.

Özellikle 2023 yılında toplamda %143 oranında zam yapan havalimanı, 2024 başında ise saatlik fiyatlara %100, kısa süreli aboneliklerde 15 günlük seçeneklere %150 ve aylık aboneliklere %250 oranında zam yapmıştı. Bu trendin devam etmesi, yolcular için çok daha yüksek maliyetlere işaret ediyor.

Üc Yılda %566 Artış

2022 Ocak ayında günlük otopark ücretinin 81 TL olduğu İGA Havalimanı’nda bu rakam, sadece üc yılda 6,6 kat artarak 540 TL’ye ulaştı. Bu oran, %566 gibi çarpıcı bir artışa tekabül ediyor. Bu şekilde sürekli yükselen fiyatlar, özellikle havalimanını sık kullanan yolcuların tepkisine neden oluyor.

Neden Bu Kadar Yüksek Zam Yapıldı?

İGA Havalimanı yetkilileri zamlarla ilgili herhangi bir detaylı açıklama yapmış olmasa da, havalimanının işletme maliyetleri ve uluslararası standartları karşılama zorunluluğu bu artışın nedenlerinden biri olarak gösteriliyor. Ancak yine de, çoğu yolcu bu fiyat politikasının makul olmadığını düşünüyor.

İstanbul İGA Havalimanı otopark üretlerine yapılan %100 zam, havalimanını kullanan yolcuları ciddi anlamda etkiliyor. Sürekli artan fiyatlar, maliyetlerin daha da yüksek hale gelmesine neden oluyor. Yolcular, bu fiyat politikaları karşısında alternatif çözümler aramaya başlarken, İGA’nın bu uygulamaları uzun vadede nasıl bir etki yaratacak, merak konusu.